Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow IQAir заявили, что только 13 стран имели "здоровое" качество воздуха: вошла ли в рейтинг Украина arrow

IQAir заявили, что только 13 стран имели "здоровое" качество воздуха: вошла ли в рейтинг Украина

15 марта 2023 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Было проанализировано среднее качество воздуха в 131 стране и территории
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Только 13 стран и территорий мира имели "здоровое" качество воздуха в прошлом году. В 2022 году загрязнение атмосферы выросло до тревожного уровня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет IQAir.

Читайте также:

Подробности

В отчете компании, которая отслеживает качество воздуха во всем мире, установлено, что среднегодовой уровень загрязнения воздуха примерно в 90% проанализированных стран и территорий превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые разработаны, чтобы помочь правительствам разработать правила защиты граждан.

Было проанализировано среднее качество воздуха в 131 стране и территории. Согласно отчету, только шесть из них — Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия и Новая Зеландия — и семь территорий в Тихом океане и Карибском бассейне, включая Гуам и Пуэрто-Рико, отвечают требованиям ВОЗ, которые предусматривают средний уровень загрязнения. микрограмм на кубический метр или меньше.

Семь стран — Чад, Ирак, Пакистан, Бахрейн, Бангладеш, Буркина-Фасо, Кувейт и Индия — имели плохое качество воздуха, значительно превышавшее рекомендации ВОЗ со средним уровнем загрязнения воздуха более 50 микрограмм на кубический метр.

В исследовании рассматривались именно мелкодисперсные частицы, или PM2.5, являющиеся мельчайшими загрязнителями, но одновременно и опасными. При вдыхании PM2.5 глубоко проникает в ткань легких, откуда может попасть в кровь. Он поступает из таких источников как сжигание ископаемого топлива, пылевые бури и лесные пожары.

Миллионы людей ежегодно умирают от проблем со здоровьем, связанных с загрязнением воздуха. По данным агентства ООН, в 2016 году около 4,2 миллиона преждевременных смертей были связаны с мелкодисперсными жесткими частицами.

В отчете IQAIR рассказали об отсутствии станций мониторинга в развивающихся странах в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, что приводит к недостатку данных о качестве воздуха в этих регионах.

Генеральный директор IQAir в Северной Америке Глори Долфин Хаммес отметил, что каждый раз, когда в компанию добавляется новая страна, когда-то не имевшая данных о качестве воздуха, как это произошло с Чадом в 2021 году, эти страны неизбежно оказываются в верхней части списка наиболее загрязненных.

"Если вы посмотрите на то, что называется спутниковыми или смоделированными данными, Африка, вероятно, является наиболее загрязненным континентом на планете, но у нас недостаточно данных. Это значит, что нам нужно гораздо больше данных, чтобы мы действительно могли определить, какие страны и города наиболее загрязнены", — подчеркнул Хаммес.

По словам исследователей, основными источниками загрязнения воздуха в прошлом году во всем мире были лесные пожары и сжигание ископаемого топлива для транспорта и производства энергии, что наносит ущерб наиболее уязвимым и маргинализованным громадам.

"Это буквально о том, как мы, как планета, продолжаем эти нездоровые отношения с ископаемым топливом. Мы все еще зависим от ископаемого топлива, а ископаемое топливо является причиной большинства загрязнений воздуха, с которыми мы сталкиваемся на этой планете", — добавил Хаммес.

Напомним, ученым удалось создать электроэнергию из воздуха. Это стало возможным благодаря специальному ферменту.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:33 Ни одного военного или инфраструктурного объекта: власти Харькова прокомментировали удары по городу

11:32 Приватизация гособъектов: сколько денег перечислили в госказну

Новина з фото

11:30 В Одесской области коммунальщики заработали миллион на покупке авто для очистки канализаций

Новина з фото

11:30 В турецких провинциях, пострадавших от землетрясения, сошли селевые потоки: есть погибшие

Новина з відео

11:30 В Украине впервые покажут фильм о деоккупации острова Змеиный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:21 На Харьковщине в жестоком убийстве подозревают так называемых "народных дружинников"

11:11 Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

11:11"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

10:56 В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

10:56 На севере Киева будут раздаваться взрывы: столичные власти успокоили горожан

Новина з відео

11:30 В Украине впервые покажут фильм о деоккупации острова Змеиный

Новина з відео

09:31В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

Актуальное по теме

None 15 Март 11:33

Ни одного военного или инфраструктурного объекта: власти Харькова прокомментировали удары по городу

None 15 Март 11:40

Приватизация гособъектов: сколько денег перечислили в госказну

None 15 Март 11:34

В Одесской области коммунальщики заработали миллион на покупке авто для очистки канализаций

None 15 Март 11:33

В турецких провинциях, пострадавших от землетрясения, сошли селевые потоки: есть погибшие

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB