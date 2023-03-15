IQAir заявили, что только 13 стран имели "здоровое" качество воздуха: вошла ли в рейтинг Украина

Было проанализировано среднее качество воздуха в 131 стране и территории

Только 13 стран и территорий мира имели "здоровое" качество воздуха в прошлом году. В 2022 году загрязнение атмосферы выросло до тревожного уровня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет IQAir.

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В отчете компании, которая отслеживает качество воздуха во всем мире, установлено, что среднегодовой уровень загрязнения воздуха примерно в 90% проанализированных стран и территорий превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые разработаны, чтобы помочь правительствам разработать правила защиты граждан.

Было проанализировано среднее качество воздуха в 131 стране и территории. Согласно отчету, только шесть из них — Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия и Новая Зеландия — и семь территорий в Тихом океане и Карибском бассейне, включая Гуам и Пуэрто-Рико, отвечают требованиям ВОЗ, которые предусматривают средний уровень загрязнения. микрограмм на кубический метр или меньше.

Семь стран — Чад, Ирак, Пакистан, Бахрейн, Бангладеш, Буркина-Фасо, Кувейт и Индия — имели плохое качество воздуха, значительно превышавшее рекомендации ВОЗ со средним уровнем загрязнения воздуха более 50 микрограмм на кубический метр.

В исследовании рассматривались именно мелкодисперсные частицы, или PM2.5, являющиеся мельчайшими загрязнителями, но одновременно и опасными. При вдыхании PM2.5 глубоко проникает в ткань легких, откуда может попасть в кровь. Он поступает из таких источников как сжигание ископаемого топлива, пылевые бури и лесные пожары.

Миллионы людей ежегодно умирают от проблем со здоровьем, связанных с загрязнением воздуха. По данным агентства ООН, в 2016 году около 4,2 миллиона преждевременных смертей были связаны с мелкодисперсными жесткими частицами.

В отчете IQAIR рассказали об отсутствии станций мониторинга в развивающихся странах в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, что приводит к недостатку данных о качестве воздуха в этих регионах.

Генеральный директор IQAir в Северной Америке Глори Долфин Хаммес отметил, что каждый раз, когда в компанию добавляется новая страна, когда-то не имевшая данных о качестве воздуха, как это произошло с Чадом в 2021 году, эти страны неизбежно оказываются в верхней части списка наиболее загрязненных.

"Если вы посмотрите на то, что называется спутниковыми или смоделированными данными, Африка, вероятно, является наиболее загрязненным континентом на планете, но у нас недостаточно данных. Это значит, что нам нужно гораздо больше данных, чтобы мы действительно могли определить, какие страны и города наиболее загрязнены", — подчеркнул Хаммес.

По словам исследователей, основными источниками загрязнения воздуха в прошлом году во всем мире были лесные пожары и сжигание ископаемого топлива для транспорта и производства энергии, что наносит ущерб наиболее уязвимым и маргинализованным громадам.

"Это буквально о том, как мы, как планета, продолжаем эти нездоровые отношения с ископаемым топливом. Мы все еще зависим от ископаемого топлива, а ископаемое топливо является причиной большинства загрязнений воздуха, с которыми мы сталкиваемся на этой планете", — добавил Хаммес.

Напомним, ученым удалось создать электроэнергию из воздуха. Это стало возможным благодаря специальному ферменту.