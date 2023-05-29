Іран має можливість постачати в РФ зброю, — CNN

Безпілотник "Шахед". Фото: Google

Іран має можливість постачати до Російської Федерації зброю, у тому числі дрони типу Shahed. І для цього може використовувати прямий шлях між країнами — Каспійське море.

Про це пише видання CNN.

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Аналітики видання пишуть, що судна в регіоні все частіше "закриваються", що свідчить про зростаючі наміри приховати рух товарів в цьому регіоні.

"Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через межі країн — у них немає можливості або мотиву забороняти такого штибу обміни", — заявив провідний аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі.

Маршрут через Каспійське море, яким Іран може передавати РФ зброю і дрони. Фото: CNN

Аналітики пишуть, що це ідеальний варіант для постачання зброї до РФ. Адже Азербайджан, Туркменістан та Казахстан мають порти на Каспійському морі, тому опору не буде.

Новини.LIVE писали, що глава держави Володимир Зеленський пропонує запровадити пакет санкцій проти Ірану на 50 років. Відповідний проєкт постанови Президент уже вніс до Верховної Ради.

Нагадаємо, офіційний Тегеран заявив, що Президент України Володимир Зеленський хоче отримати більше західної зброї. І для цього критикує поставки безпілотників РФ. Таку думку озвучив речник МЗС Ірану Насер Канаані.