Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, — CNN

Беспилотник "Шахед". Фото: Google

Иран имеет возможность поставлять в Российскую Федерацию оружие, в том числе дроны типа Shahed. И для этого может использовать прямой путь между странами — Каспийское море.

Об этом пишет издание CNN.

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Аналитики издания пишут, что суда в регионе все чаще "закрываются", что говорит о возрастающих намерениях скрыть движение товаров в этом регионе.

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за границ стран — у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены", — заявил ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Маршрут через Каспийское море, по которому Иран может передавать РФ оружие и дроны. Фото: CNN

Аналитики пишут, что это идеальный вариант для снабжения оружием в РФ. Более того, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан имеют порты на Каспийском море, поэтому сопротивления не будет.

Новости.LIVE писали, что глава государства Владимир Зеленский предлагает ввести пакет санкций против Ирана на 50 лет. Соответствующий проект постановления Президент уже внес в Верховную Раду.

Напомним, официальный Тегеран заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить большее западное оружие. И для этого критикует поставки беспилотников РФ. Такое мнение озвучил представитель МИД Ирана Насер Канаани.