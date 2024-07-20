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Іран майже отримав ядерну зброю — залишилось всього два тижні

20 липня 2024 06:16
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Ірану з'явиться ядерна зброя — у Держдепі США повідомили коли це станеться
Іранська балістична ракета Hoveyzeh. Фото: Newsweek
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Через тиждень, максимум два Іран отримає у своє розпорядження всі можливості для виробництва ядерної начинки для своїх балістичних ракет. Експерти помилялись, коли прогнозували такі терміни більше ніж у рік. 

Про це 19 липня, у п'ятницю заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum.

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Чиновник уточнив, що на цей момент у Ірану поки що немає ядерної зброї, але це дуже швидко зміниться.

"Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, Іран зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – зазначив він.

Слід зазначити, що в Ірану чимало балістичних ракет різних моделей. В цілому вони ґрунтуються на радянських зразках, але мають дальність понад 2 000 км. 

Нагадаємо, Іран значно розширює свої ракетні об'єкти, як свідчать супутникові знімки від Reuters, з метою збільшення виробництва ракет та безпілотників для Росії. 

А російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про виробництво і розгортання ядерних ракет малої, а також середньої дальності. 

Іран ядерна зброя ракети ядерна небезпека

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