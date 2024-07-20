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Иран почти получил ядерное оружие — осталось всего две недели

20 июля 2024 06:16
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
У Ирана появится ядерное оружие — в Госдепе США сообщили, когда это произойдет
Иранская баллистическая ракета Hoveyzeh. Фото: Newsweek
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Через неделю, максимум две Иран получит в свое распоряжение все возможности для производства ядерной начинки для своих баллистических ракет. Эксперты ошибались, когда прогнозировали такие сроки больше, чем в год.

Об этом 19 июля, в пятницу заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме Aspen Security Forum.

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Чиновник уточнил, что на данный момент у Ирана пока нет ядерного оружия, но это очень быстро изменится.

" Вместо того, чтобы быть по меньшей мере через год от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, Иран сейчас, вероятно, находится через неделю-две от этого", — отметил он.

Следует отметить, что у Ирана немало баллистических ракет разных моделей. В общей сложности они основываются на советских образцах, но имеют дальность более 2 000 км.

Напомним, что Иран значительно расширяет свои ракетные объекты, как свидетельствуют спутниковые снимки от Reuters, с целью увеличения производства ракет и беспилотников для России.

А российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о производстве и развертывании ядерных ракет малой, а также средней дальности.

Иран ядерное оружие ракеты ядерная опасность

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