Іран представив свою першу гіперзвукову балістичну ракету

Прапор Ірану. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У вівторок 6 червня Іран представив першу гіперзвукову балістичну ракету "Фаттах" власного виробництва, як стверджують офіційні особи країни. Ця заява, ймовірно, посилить занепокоєння Заходу щодо ракетного потенціалу Тегерана.

Про це повідомляє видання REUTERS з посиланням на іранське інформаційне агенство IRNA.

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Під час церемонії, на якій були присутні президент Ебрагім Раїсі і командири елітного іранського Корпусу вартових ісламської революції, державні ЗМІ оприлюднили зображення ракети під назвою Fattah — нової розробки підсанкційного Тегерану.

Гіперзвукова балістична ракета Fattah. Фото: IRGC/WANA

"Гіперзвукова ракета "Фаттах" з точним наведенням має дальність польоту 1400 км і здатна пробити всі оборонні щити", — повідомляє Аміралі Хаджизаде, керівник аерокосмічних сил Корпусу вартових Ірану.

Гіперзвукові ракети можуть рухатися зі швидкістю, що принаймні в п'ять разів перевищує швидкість звуку, за складною траєкторією, що робить їх складними для перехоплення. Також повідомляється, що ракета Fattah досягає максимальної швидкості, еквівалентної 14 Маха (15 000 км/год)

Національне телебачення Ірану заявило, що ця ракета може бути націлена на передові протиракетні системи, включаючи США та ізраїльський "Залізний купол".

Про розробку гіперзвукової балістичної ракети, здатної маневрувати в атмосфері Землі та поза нею, Ісламська Республіка повідомила ще минулого року.

Незважаючи на критику з боку США і Європи, Іран висловив намір продовжувати розвивати свою оборонну ракетну програму.

Іран вже давно працює над створенням власної ядерної зброї. Після того, як Дональд Трамп у 2018 році розірвав ядерну угоду Тегерана, Штатам довелося знову накласти на Ісламську Республіку санкції. Після чого Іран відновив свою ядерну програму.

Теперішні переговори між іранськими лідерами та адміністрацією Джо Байден щодо відновлення угоди поки не мають жодних результатів.

Тим часом Ізраїль, проти якого Іран так давно планує застосувати ядерну зброю, погрожує військовими діями проти Тегерану, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Нагадаємо, Іран заключив з Росією контракт на постачання боєприпасів для застосування проти України на понад 1 мільйон доларів.