Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Флаг Ирана. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Мария Кагал Редактор международного отдела

Во вторник, 6 июня, Иран представил первую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" собственного производства, как утверждают официальные лица страны. Это заявление, вероятно, усугубит обеспокоенность Запада относительно ракетного потенциала Тегерана.

Об этом сообщает издание REUTERS со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

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В ходе церемонии, на которой присутствовали президент Эбрагим Раиси и командиры элитного иранского Корпуса стражей исламской революции, государственные СМИ обнародовали изображение ракеты под названием Fattah — новой разработки подсанкционного Тегерана.

Гиперзвуковая баллистическая ракета Fattah. Фото: IRGC/WANA

"Гиперзвуковая ракета "Фаттах" с точной наводкой имеет дальность полета 1400 км и способна пробить все оборонительные щиты", — сообщает Амирали Хаджизаде, руководитель аэрокосмических сил Корпуса стражей Ирана.

Гиперзвуковые ракеты могут двигаться со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука, по сложной траектории, что делает их сложными для перехвата. Также сообщается, что ракета Fattah достигает максимальной скорости, эквивалентной 14 Махам (15 000 км/ч).

Национальное телевидение Ирана заявило, что эта ракета может быть нацелена на передовые противоракетные системы, включая США и израильский "Железный купол".

О разработке гиперзвуковой баллистической ракеты, способной маневрировать в атмосфере Земли и вне ее, Исламская Республика сообщила еще в прошлом году.

Несмотря на критику США и Европы, Иран выразил намерение продолжать развивать свою оборонную ракетную программу.

Иран уже давно работает над созданием собственного ядерного оружия. После того, как Дональд Трамп в 2018 году разорвал ядерное соглашение Тегерана, Штатам пришлось снова наложить на Исламскую Республику санкции. После этого Иран возобновил свою ядерную программу.

Нынешние переговоры между иранскими лидерами и администрацией Джо Байден по возобновлению соглашения пока не имеют никаких результатов.

Тем временем Израиль, против которого Иран так давно планирует применить ядерное оружие, угрожает военными действиями против Тегерана, если дипломатические усилия терпят неудачу.

Напомним, Иран заключил с Россией контракт на поставку боеприпасов для применения против Украины более чем на 1 миллион долларов.