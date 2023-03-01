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Іран скоротив терміни виготовлення ядерної бомби: деталі

1 березня 2023 09:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ядерна бомба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що Іран здатний виготовити достатню кількість матеріалів, що розщеплюються, для однієї ядерної бомби за 12 днів. Він висловив стурбованість з приводу ядерного прогресу Ірану, який був "вражаючим" після того, як США вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій у 2018 році.

Про це пише Reuters.

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Каль повідомив, що в цей час виробництво матеріалу, що розщеплюється, займе близько 12 днів, тоді як у 2018 році це зайняло б близько 12 місяців.

При цьому він наголосив, що повернутися до JCPOA буде найкращим варіантом, оскільки він обмежує ядерну програму Ірану та дозволяє дипломатичним шляхом розв'язувати проблеми замість застосування сили.

Примітно, що в рамках JCPOA Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій, але 2018 року президент США Дональд Трамп відмовився від цієї угоди.

Американські посадовці раніше оцінювали час, необхідний Ірану для виробництва матеріалу, що розщеплюється, для ядерної бомби, і говорили про кілька тижнів, але Каль представив більш точну інформацію. Проте американські чиновники не вважають, що Іран опанував технологію створення бомби.

Нагадаємо, що в росії вважають, що німецькі танки Leopard 2 оснащені підкаліберними бронебійними снарядами з урановими осердями . Використання яких розцінюватиме, як застосування "брудно-ядерних бомб".

 

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