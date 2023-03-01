Иран сократил сроки изготовления ядерной бомбы: детали

Ядерная бомба

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Иран способен изготовить достаточное количество расщепляющихся материалов для одной ядерной бомбы за 12 дней. Он высказал обеспокоенность по поводу ядерного прогресса Ирана, который был "поразительным" после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году.

Об этом пишет Reuters.

Изготовление ядерной бомбы

Каль сообщил, что в настоящее время производство расщепляющегося материала займет около 12 дней, в то время как в 2018 году это заняло бы около 12 месяцев.

При этом он подчеркнул, что вернуться к JCPOA будет лучшим вариантом, так как он ограничивает ядерную программу Ирана и позволяет дипломатическим путем решать проблемы вместо применения силы.

Примечательно, что в рамках JCPOA Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций, но в 2018 году президент США Дональд Трамп отказался от этого соглашения.

Американские чиновники ранее оценивали время, необходимое Ирану для производства расщепляющегося материала для ядерной бомбы, и говорили о нескольких неделях, но Каль представил более точную информацию. Однако американские чиновники не считают, что Иран овладел технологией для создания бомбы.

Напомним, что в россии считают, что немецкие танки Leopard 2 оснащены подкалиберными бронебойными снарядами с урановыми сердечниками. Использование их будет расцениваться, как применение "грязно-ядерных бомб".