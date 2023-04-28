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Іран захопив нафтовий танкер, який прямував до США

28 квітня 2023 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Іран захопив нафтовий танкер, який прямував до США
Нафтовий танкер Advantage Sweet. Фото: Cavit Ege Tulca/MarineTraffic.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Іранські військово-морські сили захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів в Оманській затоці в міжнародних водах, який був зафрахтований американською компанією Chevron. Танкер прямував до США.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на повідомлення Центрального командування ВМС США.

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Що відомо

"Танкер Advantage Sweet під прапором Маршаллових Островів був захоплений військовослужбовцями ВМС Ірану", — йдеться в повідомленні.

Супутникове відстеження показало, що судно, здатне перевозити близько одного мільйона барелів сирої нафти, вийшло з Кувейту та заявило пункт призначення Х’юстон, штат Техас.

Наразі мотив арешту не зрозумілий.

Що сказали в Ірані

Армія Ірану заявила, що невідоме судно врізалося в іранський корабель на північ від Індійського океану, поранивши двох членів екіпажу, та втекло з місця події. За словами її представників, військові отримали "судовий дозвіл" на відстеження та арешт іноземного танкера.

Реакція Advantage Tankers

Advantage Tankers підтвердили, що їхнє судно було захоплене, однак сказали, що не знають про зіткнення та не мають жодного уявлення про причини. Усі члени екіпажу є громадянами Індії.

"Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність", – заявили в Командуванні, назвавши цей та подібні йому інциденти "загрозою морській безпеці та світовій економіці".

Протока, яка відокремлює Іран від країн Перської затоки, є одним із найважливіших у світі шляхів транспортування нафти. За даними Управління енергетичної інформації США, нею щодня проходить приблизно третина всіх морських вантажів нафти.

Нагадаємо, уряд України направив на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо запровадження секторальних санкцій щодо Ірану.

Ці пропозиції покликані посилити раніше введені обмеження щодо осіб та компаній, пов'язаних із постачанням зброї з Росії, які, на думку уряду, не були достатньо серйозним попередженням для Ірану.

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