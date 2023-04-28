Иран захватил нефтяной танкер, который направлялся в США

Нефтяной танкер Advantage Sweet. Фото: Cavit Ege Tulca/MarineTraffic.com

Иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе в международных водах, зафрахтованном американской компанией Chevron. Танкер направлялся в США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сообщение Центрального командования ВМС США.

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Что известно

"Танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых Островов был захвачен военнослужащими ВМС Ирана", — говорится в сообщении.

Спутниковое отслеживание показало, что судно, способное перевозить около одного миллиона баррелей сырой нефти, вышло из Кувейта и заявило пункт назначения Хьюстон, штат Техас.

Пока мотив ареста не ясен.

Что сказали в Иране

Армия Ирана заявила, что неизвестное судно врезалось в иранский корабль к северу от Индийского океана, ранив двух членов экипажа, и скрылось с места происшествия. По словам ее представителей, военные получили "судебное разрешение" на отслеживание и арест иностранного танкера.

Реакция Advantage Tankers

Advantage Tankers подтвердили, что их судно было захвачено, однако сказали, что не знают о столкновениях и не имеют никакого представления о причинах. Все члены экипажа являются гражданами Индии.

"Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность", — заявили в Командовании, назвав этот и подобные ему инциденты "угрозой морской безопасности и мировой экономике".

Пролив, отделяющий Иран от стран Персидского залива, является одним из важнейших в мире путей транспортировки нефти. По данным Управления энергетической информации США, по ней ежедневно проходит примерно треть всех морских грузов нефти.

Напомним, правительство Украины направило на рассмотрение Ради национальной безопасности и обороны предложения по введению секторальных санкций в отношении Ирана.

Эти предложения призваны ужесточить ранее введенные ограничения в отношении лиц и компаний, связанных с поставкой оружия из России, которые, по мнению правительства, не являлись достаточно серьезным предупреждением для Ирана.