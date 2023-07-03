Іранські "шахеди" вироблятимуть у Татарстані, — розслідування

Іранські дрони. Фото: скриншот

У Татарстані будуть виробляти іранські дрони-камікадзе Shahed. Наразі іранські безпілотники вже перебувають на стадії збирання в Татарстані, а саме у спеціалізованій економічній зоні "Алабуга", розташованій у місті Єлабуга.

Про це йдеться у розслідуванні "Протокол" та "Разворот".

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У повідомленні йдеться, що на сьогодні усі деталі для безпілотників приходять з Ірану, і в "Алабузі" вони просто збирають готові пристрої. Однак найближчі 2–3 роки планується замінити більшу частину цих деталей, налагодити виробничий процес та навчити співробітників для виконання більшої частини роботи.

Також розслідування показало, що вартість проєкту оцінюється в діапазоні 115–130 млрд рублів. Оскільки російська влада не визнає закупівлі іранських безпілотників, вона зазвичай називається "човнами" в документах, а Іран вказується як "Білорусь".

Автори звіту припускають, що керівництво ВЕЗ погодилося на виробництво "Шахедів" для компенсації збитків через санкції та щоб уникнути мобілізації працівників місцевих підприємств, працюючи над оборонним замовленням.

Звіт також зазначає, що значну частину фінансування міг надати Андрій Костін, голова "ВТБ". Як доказ теорії "Протокол" зазначає запуск послуги міжнародних переказів "ВТБ" до Ірану у грудні 2022 року та відкриття представництва банку в цій країні у травні 2023 року.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару Сумам за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Великоъ Британії Ріші Сунак зайнявся розслідуванням інформації про співпрацю британських та іранських вишів на користь ВПК цієї азійської країни. Завдяки цій співпраці Іран зміг удосконалити свою програму дронів-камікадзе.