Иранские "шахеды" будут производить в Татарстане, — расследование

Иранские дроны. Фото: скриншот

В Татарстане будут производить иранские дроны-камикадзе Shahed. В настоящее время иранские беспилотники уже находятся на стадии сборки в Татарстане, а именно в специализированной экономической зоне "Алабуга", расположенной в городе Елабуга.

Об этом говорится в расследовании "Протокол" и "Разворот".

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В сообщении говорится, что на сегодняшний день все детали для беспилотников приходят из Ирана, и в "Алабуге" они просто собирают готовые устройства. Однако в ближайшие 2–3 года планируется заменить большую часть этих деталей, наладить производственный процесс и обучить сотрудников для выполнения большей части работы.

Также расследование показало, что стоимость всего проекта оценивается в диапазоне 115–130 млрд рублей. Так как российские власти не признают закупки иранских беспилотников, они обычно называются "лодками" в документах, а Иран указывается как "Беларусь".

Авторы отчета предполагают, что руководство СЭЗ согласилось на производство "Шахедов" для компенсации убытков из-за санкций и чтобы избежать мобилизации работников местных предприятий, работая над оборонным заказом.

Отчет также указывает на то, что значительную часть финансирования мог предоставить Андрей Костин, глава "ВТБ". В качестве доказательства теории "Протокол" отмечает запуск услуги международных переводов "ВТБ" в Иран в декабре 2022 года и открытие представительства банка в этой стране в мае 2023 года.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак занялся расследованием информации о сотрудничестве британских и иранских вузов в пользу ВПК этой азиатской страны. Благодаря этому сотрудничеству Иран смог усовершенствовать свою программу дронов-камикадзе.