Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Иранские "шахеды" будут производить в Татарстане, — расследование arrow

Иранские "шахеды" будут производить в Татарстане, — расследование

3 июля 2023 22:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Иранские "шахеды" будут производить в Татарстане, — расследование
Иранские дроны. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Татарстане будут производить иранские дроны-камикадзе Shahed. В настоящее время иранские беспилотники уже находятся на стадии сборки в Татарстане, а именно в специализированной экономической зоне "Алабуга", расположенной в городе Елабуга.

Об этом говорится в расследовании "Протокол" и "Разворот".

Читайте также:

Что известно про производство дронов в Татарстане

В сообщении говорится, что на сегодняшний день все детали для беспилотников приходят из Ирана, и в "Алабуге" они просто собирают готовые устройства. Однако в ближайшие 2–3 года планируется заменить большую часть этих деталей, наладить производственный процесс и обучить сотрудников для выполнения большей части работы.

Также расследование показало, что стоимость всего проекта оценивается в диапазоне 115–130 млрд рублей. Так как российские власти не признают закупки иранских беспилотников, они обычно называются "лодками" в документах, а Иран указывается как "Беларусь". 

Авторы отчета предполагают, что руководство СЭЗ согласилось на производство "Шахедов" для компенсации убытков из-за санкций и чтобы избежать мобилизации работников местных предприятий, работая над оборонным заказом. 

Отчет также указывает на то, что значительную часть финансирования мог предоставить Андрей Костин, глава "ВТБ". В качестве доказательства теории "Протокол" отмечает запуск услуги международных переводов "ВТБ" в Иран в декабре 2022 года и открытие представительства банка в этой стране в мае 2023 года.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак занялся расследованием информации о сотрудничестве британских и иранских вузов в пользу ВПК этой азиатской страны. Благодаря этому сотрудничеству Иран смог усовершенствовать свою программу дронов-камикадзе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз