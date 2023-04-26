Іранський письменник уперше за 14 років виїхав з Ірану

Письменник із Ірану Джафара Панахі. Фото: росЗМІ

Іранський режисер-дисидент Джафар Панахі та його дружина Тахера Саїді залишили Іран у невідомому напрямку, після того, як заборона на їхні поїздки була раптово знята через 14 років.

Про це пише Variety .

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Панахі був тимчасово звільнений з в'язниці минулого місяця після оголошення голодування на знак протесту проти судової системи Ірану. Його заарештували у липні минулого року після придушення консервативним урядом країни.

Панахі вважається одним з найбільших майстрів іранського кіно, що живуть, відомим у всьому світі завдяки своїм роботам. Нині жодних коментарів від родини Панахі чи його дистриб'ютора не надійшло.

Режисера Джафара Панахі, якому 62 роки, було тимчасово звільнено з в'язниці минулого місяця після оголошення голодування на знак протесту проти дій судової системи Ірану, які він вважає незаконними й нелюдськими. Він вийшов на волю під заставу.

Панахі був заарештований у Тегерані в липні минулого року після того, як консервативний уряд Ірану припинив дисидентську діяльність. Він звернувся до прокуратури Тегерана, щоб дізнатися про долю іншого режисера-дисидента Мохаммада Расулова, якого було заарештовано за кілька днів до цього за апеляцію проти насильства з боку поліції, але було відразу посаджено за ґрати.

Нагадаємо, що американський письменник Стівен Кінг із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він вкотре закликав світ не забувати про державу, яка веде боротьбу з окупантами.