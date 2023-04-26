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Иранский писатель впервые за 14 лет уехал из Ирана

26 апреля 2023 21:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Иранский писатель впервые за 14 лет уехал из Ирана
Писатель из Ирана Джафара Панахи. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи и его жена Тахера Саиди покинули Иран в неизвестном направлении, после того как запрет на их поездки был внезапно снят спустя 14 лет. 

Об этом пишет Variety.

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Панахи был временно освобожден из тюрьмы в прошлом месяце после объявления голодовки в знак протеста против судебной системы Ирана. Его арестовали в июле прошлого года после подавления консервативным правительством страны.

Панахи считается одним из величайших живущих мастеров иранского кино, известным во всем мире благодаря своим работам. В настоящее время никаких комментариев от семьи Панахи или его дистрибьютора не поступило.

Режиссер Джафар Панахи, которому 62 года, был временно освобожден из тюрьмы в прошлом месяце после объявления голодовки в знак протеста против действий судебной системы Ирана, которые он считает незаконными и бесчеловечными. Он вышел на свободу под залог.

Панахи был арестован в Тегеране в июле прошлого года после того, как консервативное правительство Ирана пресекло диссидентскую деятельность. Он обратился в прокуратуру Тегерана, чтобы узнать о судьбе другого режиссера-диссидента Мохаммада Расулова, который был арестован за несколько дней до этого за апелляцию против насилия со стороны полиции, но был тут же посажен за решетку.

Напомним, что американский писатель Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения россии поддерживает Украину. Он в очередной раз призвал мир не забывать о государстве, которое ведет борьбу с оккупантами.

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