Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Ірландія заманює меншканців: за переїзд платить по 80 000 євро arrow

Ірландія заманює меншканців: за переїзд платить по 80 000 євро

10 червня 2023 02:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ірландія заманює меншканців: за переїзд платить по 80 000 євро
Уряд Ірландії за переїзд пропонує цікаві умови. Фото: Unsplash
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ірландія, аби впоратися з деморафічною кризою, переманює мешканців інших країн. Так, за останні 27 років населення Ірландії скоротилося приблизно на 13% до 2700 осіб. Тому вигадує різні способи, аби повернути людей.

Уряд країни пропонує усім, хто переїде до них, чималу компенсацію. Про це пише видання Liga.net.

Читайте також:

Уряд Ірландії хоче заохотити людей переїхати жити на острів, тому запровадив гранти на відновлення порожніх чи напівзакинутих будинків. Для цього розроблена десятирічна програма з розвитку островів — "Living Islands".

Умови для переїзду

Повідомляється, що людина, яка забажала придбати житло на острові, може отримати компенсацію від 60 000 євро до 84 000 євро. Сума компенсації залежатиме від того, наскільки в занедбаному стані будівля.

За словами міністра розвитку сільських районів і громад Гізера Гемфріса, на першому етапі проєкт зосередиться на 5 громадах — Слайго, Донегал, Мейо, Голвей і Корк. На них виділяється 1,9 мільйона євро.

Нагадаємо, у низці регіонів можуть суттєво зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, жителі столиці будуть змушені платити не 30,38, а 40,46 гривні за один кубічний метр.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB