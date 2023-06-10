Ірландія заманює меншканців: за переїзд платить по 80 000 євро

Уряд Ірландії за переїзд пропонує цікаві умови. Фото: Unsplash

Ірландія, аби впоратися з деморафічною кризою, переманює мешканців інших країн. Так, за останні 27 років населення Ірландії скоротилося приблизно на 13% до 2700 осіб. Тому вигадує різні способи, аби повернути людей.

Уряд країни пропонує усім, хто переїде до них, чималу компенсацію. Про це пише видання Liga.net.

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Уряд Ірландії хоче заохотити людей переїхати жити на острів, тому запровадив гранти на відновлення порожніх чи напівзакинутих будинків. Для цього розроблена десятирічна програма з розвитку островів — "Living Islands".

Умови для переїзду

Повідомляється, що людина, яка забажала придбати житло на острові, може отримати компенсацію від 60 000 євро до 84 000 євро. Сума компенсації залежатиме від того, наскільки в занедбаному стані будівля.

За словами міністра розвитку сільських районів і громад Гізера Гемфріса, на першому етапі проєкт зосередиться на 5 громадах — Слайго, Донегал, Мейо, Голвей і Корк. На них виділяється 1,9 мільйона євро.

Нагадаємо, у низці регіонів можуть суттєво зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, жителі столиці будуть змушені платити не 30,38, а 40,46 гривні за один кубічний метр.