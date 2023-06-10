Ирландия заманивает жителей: за переезд платит по 80 000 евро

Правительство Ирландии предлагает интересные условия за переезд. Фото: Unsplash

Ирландия, чтобы справиться с деморафическим кризисом, переманивает жителей других стран. Так, за последние 27 лет население Ирландии сократилось примерно на 13% до 2700 человек. Поэтому придумывает разные способы, чтобы вернуть людей.

Правительство страны предлагает всем, кто переедет к ним, немалую компенсацию. Об этом пишет издание Liga.net.

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Правительство Ирландии хочет поощрить людей переехать жить на остров, поэтому ввело гранты на восстановление пустых или полузаброшенных домов. Для этого разработана десятилетняя программа по развитию островов — "Living Islands".

Условия для переезда

Сообщается, что человек, пожелавший приобрести жилье на острове, может получить компенсацию от 60 000 евро до 84 000 евро. Сумма компенсации будет зависеть от того, насколько в запущенном состоянии здание.

По словам министра развития сельских районов и общин Гизера Гемфриса, на первом этапе проект сосредоточится на 5 общинах — Слайго, Донегал, Мэйо, Голвей и Корк. На них выделяется 1,9 млн евро.

Напомним, в ряде регионов могут существенно возрасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. В частности, жители столицы будут вынуждены платить не 30,38, а 40,46 гривны за кубический метр.