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Іспанія надасть нову військову допомогу Україні

20 вересня 2023 16:09
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Іспанія надасть нову військову допомогу Україні
Вантажівки Vamtac ST5 SK ЗС Іспанії. Фото: Google
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Іспанія тривалий час надавала Україні військово — гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. На цей раз уряд королівства оголосив про новий пакет військової допомоги. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

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Що входитиме в пакет допомоги

Новий пакет військової допомоги включає бронетранспортери, пускові установки для зенітно — ракетної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надувні човни.

Відзначимо, що кількість техніки та її найменування у Міноборони країни не назвали з метою секретності.

Крім того, Іспанія надасть матеріали для продовження функціонування мобільного госпіталю Role 2+, який був наданий Україні у серпні – хірургічне та інше медичне обладнання.

Виконуюча обов'язки міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила значний прогрес у підготовці українського персоналу в Іспанії в рамках місії EUMAM (Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні) в Україні за координацією Тренувального координаційного центру в іспанському Толедо. Там мають пройти підготовку близько 4 тисячі військових, що вдвічі перевищує кількість, ніж оголошену спочатку. 

Нагадаємо, що раніше Королівство Іспанія оголосило про пакет допомоги, до якого увійшли танки Leopard 2 модифікації А4. Незадовго до цього у Київ з візитом прибував прем'єр — міністр країни Педро Санчес. 

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