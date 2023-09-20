Испания предоставит новую военную помощь Украине
Испания долгое время оказывала Украине военно — гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В этот раз правительство королевства объявило о новом пакете военной помощи.
Об этом сообщает Министерство обороны Испании.
Что будет входить в пакет помощи
Новый пакет военной помощи включает в себя бронетранспортёры, пусковые установки для зенитно — ракетной техники, зенитные ракеты, военные грузовики, санитарные машины и надувные лодки.
Отметим, что количество техники и её наименование в Минобороны страны не назвали в целях секретности.
Кроме того, Испания предоставит материалы для продолжения функционирования мобильного госпиталя Role 2+, предоставленного Украине в августе – хирургическое и другое медицинское оборудование.
Исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес отметила значительный прогресс в подготовке украинского персонала в Испании в рамках миссии EUMAM (Миссии Европейского Союза по военной помощи в Украине) в Украине по координации Тренировочного координационного центра в испанском Толедо. Там должны пройти подготовку около 4 тысяч военных, что вдвое превышает количество, чем объявленное изначально.
Напомним, что ранее Королевство Испания объявило о пакете помощи, в который вошли танки Leopard 2 модификации А4. Незадолго до этого в Киев приезжал с визитом премьер-министр страны Педро Санчес.