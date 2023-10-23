Іспанська поліція розповіла деталі конфіскації викрадених з України старовинних прикрас

Іспанська поліція. Фото: Reuters

Іспанська поліція оприлюднила деталі операції, в межах якої вилучили 11 викрадених золотих старовинних прикрас, що належать до історичної спадщини України. Їхня вартість становить понад 60 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба поліції Іспанії.

Читайте також:

🚩Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



🔹5 detenidos

🔹Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policía Nacional (@policia) October 23, 2023

Операція з конфіскації прикрас

Іспанські оперативники заарештували п'ять осіб, ліквідувавши таким чином злочинну мережу, яка займалася незаконним вивезенням культурних цінностей з України.

За даними поліції, вилучені предмети — золоті ювелірні вироби, що мають велику історичну та економічну цінність, — були викрадені та незаконно вивезені з України й мали бути продані в Мадриді.

Розслідування проводилося у співпраці з правоохоронцями у Болгарії, Україні, Албанії, Північній Македонії та на Кіпрі.

Скриншот з відео поліції Іспанії

Розслідування викрадення цінностей

Перші слідчі дії розпочалися в той момент, коли агентам стало відомо, що громадянин України, який проживає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, які мають велику історичну та економічну цінність.

Аби відбілити походження прикрас, для них зробили документи українською, англійською та іспанською мовами, що підтверджували їхню приналежність Українській Православній Церкві.

Водночас право власності та можливість розпоряджатися предметами передали головному фігуранту розслідування — православному священнику, який проживає в Мадриді.

Відомо, що перший виріб слідчі вилучили у 2021 році — золотий пояс з баранячими головами, який зберігався у банківській скриньці в іспанській столиці і який підозрюваний продав приватно й безпосередньо місцевому бізнесмену.

Саме з цього моменту після численних розслідувань поліція встановила, що у фігурантів справи є й інші прикраси зі схожими характеристиками.

Нагадаємо, що на Київській митниці виявили 101 предмет з явними ознаками старовини. Працівники завадили незаконному вивезенню археологічних знахідок VIII ст до н.е. — ХІІІ ст н.е.