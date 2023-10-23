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Испанская полиция рассказала детали конфискации похищенных из Украины старинных украшений

23 октября 2023 16:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Испанская полиция рассказала детали конфискации похищенных из Украины старинных украшений
Испанская полиция. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Испанская полиция обнародовала детали операции, в рамках которой изъяли 11 похищенных золотых старинных украшений, относящихся к историческому наследию Украины. Их стоимость составляет более 60 млн. евро.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании.

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Операция по конфискации украшений

Испанские оперативники арестовали пять человек, ликвидировав таким образом преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины.

По данным полиции, изъятые предметы — золотые ювелирные изделия, обладающие большой исторической и экономической ценностью, были похищены и незаконно вывезены из Украины и должны были быть проданы в Мадриде.

Расследование проводилось в сотрудничестве с правоохранителями в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и Кипре.

украденные украшения из Украины
скриншот из видео полиции Испании

Расследование похищения ценностей

Первые следственные действия начались в тот момент, когда агентам стало известно, что гражданин Украины, проживающий в Мадриде, продает ряд золотых украшений из Украины, обладающих большой исторической и экономической ценностью.

Чтобы отбелить происхождение украшений, для них сделали документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающих их принадлежность к Украинской Православной Церкви.

В то же время право собственности и возможность распоряжаться предметами было передано главному фигуранту расследования — православному священнику, проживающему в Мадриде.

Известно, что первое изделие следователи изъяли в 2021 году — золотой пояс с бараньими головами, хранившийся в банковском ящике в испанской столице и подозреваемый продавший частно и непосредственно местному бизнесмену.

Именно с этого момента, после многочисленных расследований, полиция установила, что у фигурантов дела есть и другие украшения с похожими характеристиками.

Напомним, что на Киевской таможне обнаружили 101 предмет с явными признаками старины. Работники помешали незаконному вывозу археологических находок VIII в. до н. - XIII в н.э.

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