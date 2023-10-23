Испанская полиция рассказала детали конфискации похищенных из Украины старинных украшений
Испанская полиция обнародовала детали операции, в рамках которой изъяли 11 похищенных золотых старинных украшений, относящихся к историческому наследию Украины. Их стоимость составляет более 60 млн. евро.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании.
🚩Intervenidas en #Madrid 11 peces de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania— Policia Nacional (@policia) октябрь 23, 2023
🔹5 detenidos
🔹Las joyas de oro, de gran valor històric i econòmic, havien sido sustraídas y exportadas il·lícitament i anaven a ser vendidas a Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ
Операция по конфискации украшений
Испанские оперативники арестовали пять человек, ликвидировав таким образом преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины.
По данным полиции, изъятые предметы — золотые ювелирные изделия, обладающие большой исторической и экономической ценностью, были похищены и незаконно вывезены из Украины и должны были быть проданы в Мадриде.
Расследование проводилось в сотрудничестве с правоохранителями в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и Кипре.
Расследование похищения ценностей
Первые следственные действия начались в тот момент, когда агентам стало известно, что гражданин Украины, проживающий в Мадриде, продает ряд золотых украшений из Украины, обладающих большой исторической и экономической ценностью.
Чтобы отбелить происхождение украшений, для них сделали документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающих их принадлежность к Украинской Православной Церкви.
В то же время право собственности и возможность распоряжаться предметами было передано главному фигуранту расследования — православному священнику, проживающему в Мадриде.
Известно, что первое изделие следователи изъяли в 2021 году — золотой пояс с бараньими головами, хранившийся в банковском ящике в испанской столице и подозреваемый продавший частно и непосредственно местному бизнесмену.
Именно с этого момента, после многочисленных расследований, полиция установила, что у фигурантов дела есть и другие украшения с похожими характеристиками.
Напомним, что на Киевской таможне обнаружили 101 предмет с явными признаками старины. Работники помешали незаконному вывозу археологических находок VIII в. до н. - XIII в н.э.
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