ЮНЕСКО разом з Інтерполом створять віртуальний музей: що там показуватимуть

Візуалізація запланованого віртуального музею ЮНЕСКО. Фото: Kéré Architecture

ЮНЕСКО спільно з Інтерполом створять віртуальний музей. Там демонструватимуть колекції й археологічні пам’ятки, які були викрадені з музеїв по всьому світу. Їх вартість оцінюється у 2,5 мільйона доларів.

Про це пише видання The Guardian.

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Віртуальний музей ЮНЕСКО

Повідомляється, що віртуальний музей ЮНЕСКО планують відрити у 2025 році.

Відвідувачі зможуть переміщатися у віртуальному просторі, що містить 3D-зображення артефактів. Коже артефакт супроводжуватиметься матеріалами, що пояснюють їх унікальне культурне значення, включаючи історії та свідчення експертів.

"За кожною викраденою роботою чи фрагментом лежить шматочок історії, ідентичності та людяності, який був вирваний у своїх хранителів, зроблений недоступним для дослідження, і тепер ризикує впасти в забуття", — зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

При цьому вона зазначила, що мета проєкту полягає в тому, щоб повернути ці роботи в центрі уваги та відновити право суспільства на доступ до своєї спадщини.

"Це об’єкти, які існують фізично, але ми не знаємо, де. Ми виставимо їх віртуально, у просторі, де ми зможемо справді розповісти історію та контекст, що стоїть за ними", — сказав помічник генерального директора організації з питань культури Ернесто Оттоне.

Нагадаємо, київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси III-XVIII століть, які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) у Нідерланди.

Серед вилучених артефактів був бронзовий перстень найбільшого на сьогодні релігійного Ордену єзуїтів.