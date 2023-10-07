Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ЮНЕСКО разом з Інтерполом створять віртуальний музей: що там показуватимуть arrow

ЮНЕСКО разом з Інтерполом створять віртуальний музей: що там показуватимуть

7 жовтня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЮНЕСКО разом з Інтерполом створять віртуальний музей: що там показуватимуть
Візуалізація запланованого віртуального музею ЮНЕСКО. Фото: Kéré Architecture
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ЮНЕСКО спільно з Інтерполом створять віртуальний музей. Там демонструватимуть колекції й археологічні пам’ятки, які були викрадені з музеїв по всьому світу. Їх вартість оцінюється у 2,5 мільйона доларів.

Про це пише видання The Guardian.

Читайте також:

Віртуальний музей ЮНЕСКО

Повідомляється, що віртуальний музей ЮНЕСКО планують відрити у 2025 році. 

Відвідувачі зможуть переміщатися у віртуальному просторі, що містить 3D-зображення артефактів. Коже артефакт супроводжуватиметься матеріалами, що пояснюють їх унікальне культурне значення, включаючи історії та свідчення експертів.

"За кожною викраденою роботою чи фрагментом лежить шматочок історії, ідентичності та людяності, який був вирваний у своїх хранителів, зроблений недоступним для дослідження, і тепер ризикує впасти в забуття", — зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

При цьому вона зазначила, що мета проєкту полягає в тому, щоб повернути ці роботи в центрі уваги та відновити право суспільства на доступ до своєї спадщини.

"Це об’єкти, які існують фізично, але ми не знаємо, де. Ми виставимо їх віртуально, у просторі, де ми зможемо справді розповісти історію та контекст, що стоїть за ними", — сказав помічник генерального директора організації з питань культури Ернесто Оттоне.

Нагадаємо, київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси III-XVIII століть, які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) у Нідерланди. 

Серед вилучених артефактів був бронзовий перстень найбільшого на сьогодні релігійного Ордену єзуїтів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз