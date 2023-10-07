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ЮНЕСКО вместе с Интерполом создадут виртуальный музей: что там будут показывать

7 октября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЮНЕСКО вместе с Интерполом создадут виртуальный музей: что там будут показывать
Визуализация запланированного виртуального музея ЮНЕСКО. Фото: Kéré Architecture
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ЮНЕСКО совместно с Интерполом создадут виртуальный музей. Там будут демонстрировать коллекции и археологические достопримечательности, которые были украдены из музеев по всему миру. Их стоимость оценивается в 2,5 миллиона долларов.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Виртуальный музей ЮНЕСКО

Сообщается, что виртуальный музей ЮНЕСКО будет открыт в 2025 году.

Посетители смогут перемещаться в виртуальном пространстве, содержащем 3D изображения артефактов. Каждый артефакт будет сопровождаться материалами, объясняющими их уникальное культурное значение, включая истории и свидетельства экспертов.

"За каждой похищенной работой или фрагментом лежит кусочек истории, идентичности и человечности, вырванный у своих хранителей, сделанный недоступным для исследования, и теперь рискует впасть в забвение", — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

При этом она отметила, что цель проекта состоит в том, чтобы вернуть эти работы в центр внимания и восстановить право общества на доступ к своему наследию.

"Это объекты, которые существуют физически, но мы не знаем, где. Мы выставим их виртуально, в пространстве, где мы сможем действительно рассказать историю и стоящий за ними контекст", — сказал помощник генерального директора организации по вопросам культуры Эрнесто Оттонет.

Напомним, киевские таможенники обнаружили и изъяли из посылки старинные украшения III-XVIII веков, обладающие культурной и исторической ценностью. Они направлялись из г. Прилуки (Черниговская область) в Нидерланды.

Среди изъятых артефактов был бронзовый перстень крупнейшего на сегодняшний день религиозного Ордена иезуитов.

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