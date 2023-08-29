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Із польського аеропорту евакуювали 400 людей: що сталося

29 серпня 2023 12:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Із польського аеропорту евакуювали 400 людей: що сталося
Люди в аеропорту. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Варшаві (Польща) з аеропорту евакуювали 400 людей. Це сталося через іноземця, який прямував з України в ОАЕ, маючи з собою боєприпаси. 

Про це повідомляє видання RMF FM.

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Що знайшли в багажі іноземця

Відтак, інцидент стався у терміналі варшавського аеропорту Окенце. Близько 15:05 працівники оглядали багаж 41-річного громадянина ПАР. У ньому виявили боєприпаси, зокрема, чотири набої калібру 5,56 міліметра.

У чоловіка також був зареєстрований багаж, у якому виявили бойову гранату. 

Евакуація людей

Зважаючи на це, в аеропорту вирішили призупинити рейс та евакуювали приблизно 400 людей. 

Однак, до 16:00 ситуація стабілізувалася. 

Що чекає іноземця

Прикордонники вилучили виявлену зброю та затримали іноземця. Сьогодні, 29 серпня, його доправлять у прокуратуру. 

Нагадаємо, Німецький авіаперевізник Lufthansa планує відмінити понад 550 сполучень із Польщею. Більшість рейсів, які почнуть скасовувати з 29 жовтня 2023 року, вели до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.

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