Із польського аеропорту евакуювали 400 людей: що сталося

Люди в аеропорту. Фото ілюстративне: google

У Варшаві (Польща) з аеропорту евакуювали 400 людей. Це сталося через іноземця, який прямував з України в ОАЕ, маючи з собою боєприпаси.

Про це повідомляє видання RMF FM.

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Що знайшли в багажі іноземця

Відтак, інцидент стався у терміналі варшавського аеропорту Окенце. Близько 15:05 працівники оглядали багаж 41-річного громадянина ПАР. У ньому виявили боєприпаси, зокрема, чотири набої калібру 5,56 міліметра.

У чоловіка також був зареєстрований багаж, у якому виявили бойову гранату.

Евакуація людей

Зважаючи на це, в аеропорту вирішили призупинити рейс та евакуювали приблизно 400 людей.

Однак, до 16:00 ситуація стабілізувалася.

Що чекає іноземця

Прикордонники вилучили виявлену зброю та затримали іноземця. Сьогодні, 29 серпня, його доправлять у прокуратуру.

Нагадаємо, Німецький авіаперевізник Lufthansa планує відмінити понад 550 сполучень із Польщею. Більшість рейсів, які почнуть скасовувати з 29 жовтня 2023 року, вели до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.