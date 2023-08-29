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Из польского аэропорта эвакуировали 400 человек: что произошло

29 августа 2023 12:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Из польского аэропорта эвакуировали 400 человек: что произошло
Люди в аэропорту. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Варшаве ( Польша ) из аэропорта эвакуировали 400 человек. Это произошло из-за иностранца, следовавшего из Украины в ОАЭ, имея с собой боеприпасы.

Об этом сообщает издание RMF FM.

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Нашедшие в багаже иностранца

Следовательно, инцидент произошел в терминале варшавского аэропорта Окенце. Около 15:05 работники осматривали багаж 41-летнего гражданина ЮАР. В нем обнаружили боеприпасы, в частности, четыре патрона калибра 5,56 миллиметра.

У мужчины также был зарегистрирован багаж, в котором обнаружили боевую гранату.

Эвакуация людей

Учитывая это, в аэропорту решили приостановить рейс и эвакуировали около 400 человек.

Однако к 16:00 ситуация стабилизировалась.

Что ждет иностранца

Пограничники изъяли обнаруженное оружие и задержали иностранца. Сегодня, 29 августа, его доставят в прокуратуру.

Напомним, Немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует отменить более 550 соединений с Польшей. Большинство рейсов, которые начнут отменять с 29 октября 2023 года, вели во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

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