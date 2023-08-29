Из польского аэропорта эвакуировали 400 человек: что произошло
В Варшаве ( Польша ) из аэропорта эвакуировали 400 человек. Это произошло из-за иностранца, следовавшего из Украины в ОАЭ, имея с собой боеприпасы.
Об этом сообщает издание RMF FM.
Нашедшие в багаже иностранца
Следовательно, инцидент произошел в терминале варшавского аэропорта Окенце. Около 15:05 работники осматривали багаж 41-летнего гражданина ЮАР. В нем обнаружили боеприпасы, в частности, четыре патрона калибра 5,56 миллиметра.
У мужчины также был зарегистрирован багаж, в котором обнаружили боевую гранату.
Эвакуация людей
Учитывая это, в аэропорту решили приостановить рейс и эвакуировали около 400 человек.
Однако к 16:00 ситуация стабилизировалась.
Что ждет иностранца
Пограничники изъяли обнаруженное оружие и задержали иностранца. Сегодня, 29 августа, его доставят в прокуратуру.
Напомним, Немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует отменить более 550 соединений с Польшей. Большинство рейсов, которые начнут отменять с 29 октября 2023 года, вели во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.