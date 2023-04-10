Ізраїль продасть Греції протитанкові ракети: на яку суму

Ізраїльська протитанкова ракета Spike. Фото: defence-ua.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Ізраїль підписав угоду з Грецією про продаж протитанкових ракет на суму 1,44 мільярда шекелів (400 мільйонів доларів).

Про це повідомляє видання Reuters.

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Деталі

Йдеться про продаж протитанкових ракет Spike. Це керовані протитанкові ракети, вироблені ізраїльським державним оборонним підрядником Rafael. Ці ракети використовуються багатьма країнами НАТО, включаючи Польщу, Литву, Латвію, Німеччину та Францію.

"Ракети Spike посилять портфель оперативних засобів грецької армії, і ми очікуємо на подальше розширення коштом стратегічної співпраці в найближчому майбутньому", — сказав генеральний директор Rafael Йоав Хар-Евен, цитує Reuters.

Міністр оборони Ізраїлю сказав, що ця угода посилить зв'язки між двома країнами.

Також минулого тижня Ізраїль та підрядник Rafael заявили, що нададуть передову систему протиповітряної оборони David's Sling, призначену для перехоплення балістичних та крилатих ракет, Фінляндії після її офіційного вступу в НАТО.

Система протиповітряної оборони David's Sling. Фото: ynetnews.com

Фінляндія заявила, що угода з Ізраїлем (на 345 мільйонів доларів) значно посилить її можливості, а Ізраїль назвав її "квантовим стрибком" в оборонній співпраці між країнами.

Нагадаю, 4 квітня Фінляндія стала офіційним членом НАТО.

За словам Єнса Столтенберга, Швеція також приєднається до НАТО, незважаючи на спротив деяких країн.