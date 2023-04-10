Израиль продаст Греции противотанковые ракеты: на какую сумму
Израиль подписал соглашение с Грецией о продаже противотанковых ракет на сумму 1,44 миллиарда шекелей (400 миллионов долларов).
Об этом сообщает издание Reuters.
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Речь идет о продаже противотанковых ракет Spike. Это управляемые противотанковые ракеты, производимые израильским государственным оборонным подрядчиком Rafael. Эти ракеты используются многими странами НАТО, включая Польшу, Литву, Латвию, Германию и Францию.
"Ракеты Spike усилят портфель оперативных средств греческой армии, и мы ожидаем дальнейшего расширения за счет стратегического сотрудничества в ближайшем будущем", — сказал генеральный директор Rafael Йоав Хар-Эвен, цитирует Reuters.
Министр обороны Израиля сказал, что это соглашение усилит связи между двумя странами.
Также на прошлой неделе Израиль и подрядчик Rafael заявили, что предоставят передовую систему противовоздушной обороны David's Sling, предназначенную для перехвата баллистических и крылатых ракет Финляндии после ее официального вступления в НАТО.
Финляндия заявила, что соглашение с Израилем (на 345 миллионов долларов) значительно усилит его возможности, а Израиль назвал его "квантовым скачком" в оборонном сотрудничестве между странами.
Напомним, 4 апреля Финляндия стала официальным членом НАТО.
По словам Йенса Столтенберга, Швеция также присоединится к НАТО, несмотря на сопротивление некоторых стран.