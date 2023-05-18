Ізраїль продав Нідерландам ракетно-артилерійські системи Elbit PULS

Ракетно-артилерійські системи PULS Elbit. Фото: Wikimedia

Сьогодні, 18 травня, міноборони Ізраїлю та Нідерландів повідомили, що вони підписали першу міжурядову угоду про експорт оборонної продукції. У європейську країну постачатимуть ракетно-артилерійські системи PULS Elbit.

Про це інформує The Jerusalem Post.

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Нідерланди придбали оборонні системи

Нідерланди придбали оборонну продукцію на суму 305 мільйонів доларів США. Ізраїль передасть європейській країні ракетно-артилерійські системи PULS Elbit.

Це нова п’ятирічна угода укладається на другий рік вторгнення Росії в Україну, і все більше країн ЄС очікують посилення своїх оборонних можливостей у тіні потенційних майбутніх загроз з боку РФ.

Угоду підписали генеральний директор Міністерства оборони генерал-майор Еял Замір, директор Директорату міжнародного оборонного співробітництва Генерал Яір Кулас і з голландської сторони командувач Королівської армії Нідерландів генерал-лейтенант MH Мартін Війнен MMAS.

"Згідно з документом Ізраїль поставить 20 артилерійських ракетних систем PULS, інтегрованих на обрану платформу вантажівки COMMIT. Також ракети різної дальності та послуги з навчання і підтримки", — йдеться в заяві міністерства.

Крім цього представники Ізраїлю заявили, що PULS забезпечує комплексне, економічно ефективне рішення, що підтримує стрільбу як вільнолітаючих ракет, так і ракет з точним наведенням і ракет на відстані від 12 км до 300 км. Пускова установка PULS — це повністю адаптована система запуску і може бути встановлений на широкий спектр колісних і гусеничних платформ, забезпечуючи значне зниження витрат на технічне обслуговування та навчання для старих автопарків.

"Придбання рішення PULS від Elbit Systems підвищить здатність Королівської армії Нідерландів надавати ефективну непряму вогневу підтримку. Це також забезпечить взаємодію з клієнтами НАТО, які придбали ці системи. Цей контракт додатково підтверджує передові військові технології Elbit Systems і наше міцне партнерство з країнами НАТО по всій Європі", — сказав президент і генеральний директор Elbit Systems Бежалел Махліс.

Очікування ЄС

Зазначається, що Німеччина також на шляху до придбання низки нових оборонних систем в Ізраїлі. Інші країни ЄС також ведуть різноманітні переговори для подальшого забезпечення захисних систем.

"Ізраїльська оборонна установа продовжує залишатися джерелом національної гордості та міжнародного успіху Держави Ізраїль. Оборонні рішення, розроблені ізраїльською оборонною промисловістю, дозволяють нам зміцнювати наші зв’язки з країнами по всьому світу, а також зміцнення глобальної позиції Ізраїлю", — сказав міністр оборони Йоав Галлант.

Нагадаємо, що у суспільстві склалася дещо викривлена думка щодо пасивності Ізраїлю у допомозі Україні в боротьбі з російськими окупантами. Насправді ця країна зробила дуже багато для наближення перемоги над росіянами.