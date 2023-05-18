Израиль продал Нидерландам ракетно-артиллерийские системы Elbit PULS

Ракетно-артиллерийская система PULS Elbit. Фото: Wikimedia

Сегодня, 18 мая, минобороны Израиля и Нидерландов сообщили, что подписали первое межправительственное соглашение об экспорте оборонной продукции. В европейскую страну будут поставляться ракетно-артиллерийские системы PULS Elbit.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

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Нидерланды приобрели оборонную продукцию в сумме 305 миллионов долларов США. Израиль передаст европейской стране ракетно-артиллерийскую систему PULS Elbit.

Это новое пятилетнее соглашение заключается во второй год вторжения России в Украину, и все больше стран ЕС ожидают усиления своих оборонных возможностей в тени потенциальных будущих угроз со стороны РФ.

Соглашение подписали генеральный директор Министерства обороны генерал-майор Эял Замир, директор Директората международного оборонного сотрудничества Генерал Яир Кулас и с голландской стороны командующий Королевской армией Нидерландов генерал-лейтенант MH Мартин Вийнен MMAS.

"Согласно документу Израиль поставит 20 артиллерийских ракетных систем PULS, интегрированных на выбранную платформу грузовика COMMIT. Также ракеты разной дальности и услуги по обучению и поддержке", — говорится в заявлении министерства.

Кроме этого представители Израиля заявили, что PULS обеспечивает комплексное, экономически эффективное решение, поддерживающее стрельбу как свободно летающих ракет, так и ракет с точной наводкой и ракет на расстоянии от 12 км до 300 км. Пусковая установка PULS — это полностью адаптированная система запуска и может быть установлена на широкий спектр колесных и гусеничных платформ, обеспечивая значительное снижение затрат на техническое обслуживание и обучение для старых автопарков.

"Приобретение решения PULS от Elbit Systems повысит способность Королевской армии Нидерландов оказывать эффективную косвенную огневую поддержку. Это также обеспечит взаимодействие с клиентами НАТО, которые приобрели эти системы. Этот контракт дополнительно подтверждает передовые военные технологии Elbit Systems и наше прочное партнерство со странами НАТО по всей Европе", — сказал президент и генеральный директор Elbit Systems Бежалел Махлис.

Ожидание ЕС

Германия также на пути к приобретению ряда новых оборонных систем в Израиле. Другие страны ЕС также ведут разные переговоры для дальнейшего обеспечения защитных систем.

"Израильское оборонное учреждение продолжает оставаться источником национальной гордости и международного успеха государства Израиль. Оборонные решения, разработанные израильской оборонной промышленностью, позволяют нам укреплять наши связи со странами по всему миру, а также укрепление глобальной позиции Израиля", — сказал министр обороны Йоав Галлант.

Напомним, что в обществе сложилось несколько искаженное мнение о пассивности Израиля в помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами. На самом деле эта страна сделала очень многое для приближения победы над россиянами.