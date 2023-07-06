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Ізраїль продовжив термін перебування українців в країні: деталі

6 липня 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ізраїль продовжив термін перебування українців в країні: деталі
Українці в Ізраїлі. Фото: "Israeli Friends of Ukraine"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю ухвалили рішення щодо продовження терміну перебування для українців до 31 січня 2024 року. Тому громадяни України не повинні будуть займатися продовженням туристичної візи в підрозділах МВС Ізраїлю. 

Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі.

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Що зміниться

"МВС Ізраїлю ухвалило рішення про продовження терміну перебування для громадян України, які легально знаходились в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в’їхав у країну пізніше, до 31 січня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Зміни у працевлаштуванні українців

Крім того, МВС Ізраїлю вирішило оновити рекомендації, які стосуються працевлаштування українців, які перебувають у країні понад 90 днів.

"При прийомі на роботу такої категорії громадян, роботодавець зобов’язаний перевірити чи дійсно громадянин має український паспорт, а також упевнитись, що з моменту в’їзду такої особи до Ізраїлю минуло 90 днів", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік. Своєю чергою, через ці слова Ізраїль має намір викликати українського посла.

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