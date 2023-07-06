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Израиль продлил срок пребывания украинцев в стране: детали

6 июля 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Израиль продлил срок пребывания украинцев в стране: детали
Украинцы в Израиле. Фото: "Israeli Friends of Ukraine"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Министерстве внутренних дел Израиля было принято решение о продлении срока пребывания для украинцев до 31 января 2024 года. Поэтому граждане Украины не должны будут заниматься продлением туристической визы в подразделениях МВД Израиля.

Об этом сообщило Посольство Украины в Израиле.

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"МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины, которые легально находились в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также тех, кто въехал в страну позже, до 31 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Изменения в трудоустройстве украинцев

Кроме того, МВД Израиля решило обновить рекомендации, касающиеся трудоустройства украинцев, находящихся в стране более 90 дней.

"При приеме на работу такой категории граждан, работодатель обязан проверить действительно ли у гражданина украинский паспорт, а также убедиться, что с момента въезда такого лица в Израиль прошло 90 дней", добавили в сообщении.

Напомним, ранее Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну избрать правильную сторону. В свою очередь, из-за этих слов Израиль намерен вызвать украинского посла.

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