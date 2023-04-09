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Ізраїль продовжив візи українським біженцям: на який термін

9 квітня 2023 16:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські біженці. Фото: Getty Images
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уряд Ізраїлю заявив, що українцям, які перебувають в країні будуть продовжувати надати гуманітарну допомогу. Зокрема, українським біженцям продовжили візи. 

Про це повідомляє The Times Of Israel.

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Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху повідомляє, що гуманітарну допомогу українським біженцям в Ізраїлі буде продовжено.

Допомога включає продовження візи та невизначену допомогу щодо "здоров’я та соціального забезпечення".

У короткій заяві про продовження не вказано, коли закінчиться термін дії допомоги.

Нагадаємо, нещодавно в  Україні створили інтерактивну  картку для біженців, які шукають притулок за кордоном. 

Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в'їзду та перебування в різних країнах, а також про допомогу, доступну претендентам на притулок у країнах їх перебування.   

     

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