Ізраїль продовжив візи українським біженцям: на який термін
Уряд Ізраїлю заявив, що українцям, які перебувають в країні будуть продовжувати надати гуманітарну допомогу. Зокрема, українським біженцям продовжили візи.
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Гуманітарна допомога українцям в Ізраїлі
Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху повідомляє, що гуманітарну допомогу українським біженцям в Ізраїлі буде продовжено.
Допомога включає продовження візи та невизначену допомогу щодо "здоров’я та соціального забезпечення".
У короткій заяві про продовження не вказано, коли закінчиться термін дії допомоги.
Нагадаємо, нещодавно в Україні створили інтерактивну картку для біженців, які шукають притулок за кордоном.
Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в'їзду та перебування в різних країнах, а також про допомогу, доступну претендентам на притулок у країнах їх перебування.