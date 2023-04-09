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Израиль продлил визы украинским беженцам: на какой срок

9 апреля 2023 16:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские беженцы. Фото: Getty Images
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правительство Израиля заявило, что находящимся в стране украинцам будут продолжать оказать гуманитарную помощь. В частности, украинским беженцам продлили визы.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

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Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает, что гуманитарная помощь украинским беженцам в Израиле будет продолжена.

Помощь включает продление визы и неопределенную помощь по "здоровью и социальному обеспечению".

В кратком заявлении о продлении не указано, когда истечет срок действия помощи.

Напомним, недавно в   Украине создали интерактивную   карту для беженцев, ищущих убежище за границей.  

Она содержит полезную информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах, а также о помощи, доступной претендентам на убежище в странах их пребывания.    

    

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