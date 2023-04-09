Израиль продлил визы украинским беженцам: на какой срок
Правительство Израиля заявило, что находящимся в стране украинцам будут продолжать оказать гуманитарную помощь. В частности, украинским беженцам продлили визы.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Гуманитарная помощь украинцам в Израиле
Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает, что гуманитарная помощь украинским беженцам в Израиле будет продолжена.
Помощь включает продление визы и неопределенную помощь по "здоровью и социальному обеспечению".
В кратком заявлении о продлении не указано, когда истечет срок действия помощи.
Напомним, недавно в Украине создали интерактивную карту для беженцев, ищущих убежище за границей.
Она содержит полезную информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах, а также о помощи, доступной претендентам на убежище в странах их пребывания.