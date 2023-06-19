Ізраїль готовий почати війну з Іраном

прапори Ірану та Ізраїлю

За останні три тижні сталося кілька подій, які дають змогу майже однозначно констатувати — Єврейська держава та Ісламська республіка впритул підійшли до того, щоб почати воювати.

"Ударний кулак"

Нещодавно завершилися найбільші в історії Ізраїлю навчання з такою назвою. Основна роль відводилася ВПС, мешканці країни два тижні чули безперервний гул у небі. Сценарій навчань був складним та простим водночас.

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Чому складний? Керувати діями сотень літаків, що виконують різні завдання в повітряному просторі крихітної країни, включаючи дозаправку в повітрі, — нетривіальне завдання. Координувати дії льотчиків, наземного персоналу, командування — ще більш нетривіальне.

Усе це вдалося з успіхом, результати навчань обнадіюють. ВПС Ізраїлю, що й підтвердив розбір маневрів, — це високоефективна військова машина, яка, як і раніше, не має собі рівних у небі над Близьким Сходом.

Сліди від F-16 у небі над Ізраїлем. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Чому простий? Та тому що бойовою метою навчань був, по суті, один сценарій — раптове завдання масованого удару по цілях, значно віддалених від території країни. Де ці цілі, гадати особливо не треба. Ціль — Іран, а точніше його ядерні об'єкти.

Таємні явні переговори

Інформація про це почала гуляти західними медіа з місяць тому — США ведуть постійні таємні переговори з Іраном про відновлення ядерної угоди. Попередня закінчилася в 2015 році, коли з неї, за президенства Трампа, в односторонньому порядку вийшли США.

Ізраїль тоді доклав титанічних зусиль, щоб розвалити угоду. Моссад навіть провернув одну з найблискучіших своїх операцій, викравши ядерний архів Ісламської республіки прямо з Тегерану. Матеріали архіву беззаперечно свідчили — Тегеран намагається створити бомбу.

З того часу Іран так і перебував під жорсткими санкціями, що обмежують його фінансові можливості. Але адміністрація Байдена вирішила, що угоду можна відновити та вирішити проблему дипломатичним шляхом.

Як крок доброї волі американці навіть готові віддати Ірану майже три мільярди доларів, які лежать у банках Іраку за електрику і газ, поставлені з Ісламської республіки.

У чому проблема?

Проблема в тому, що Іран — терористична держава, яка підтримує терористичні режими та угруповання по всьому Близькому Сходу і будує так звану шиїтську дугу від Ємену до Лівану.

Іран прагне володіти ядерною зброєю і не приховує цього.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї розглядає модель ядерної установки. Фото: REUTERS

Іран багато разів порушував угоди (у тому числі й умови ядерної угоди), але Захід волів цього не помічати.

В Ізраїлі цього не помічати не можуть — Іран загрожує стерти Єврейську державу з землі, називає "сіоністською пухлиною", а в Ізраїлі до таких погроз ставляться більш ніж серйозно.

Але становище Ізраїлю — це лише одна складова. Поява у такого режиму ядерної зброї означатиме повний і безповоротний крах всієї системи безпеки Близького Сходу, породить у регіоні гонку ядерних озброєнь, і наслідки всього цього прорахувати неможливо.

У Білому домі спростували факт переговорів, але численні витоки свідчать про інше. Та й у Тегерані теж висловились у тому дусі, що контакти тривають, і на дуже серйозному рівні.

Останнє попередження

Тож факт такого роду навчань в Ізраїлі більшість аналітиків розглядає як останнє попередження Єрусалима, адресоване навіть не Тегерану (його вже марно попереджати), а скоріше Вашингтону.

Власне, прем'єр Ізраїлю Нетаніягу приблизно так і сказав, підбиваючи підсумки маневрів: "Ми в змозі самотужки вирішити будь-яку проблему".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаніягу. Фото: REUTERS

І підтвердженням цього стала інша частина навчань. Ізраїльська служба тилу одночасно тренувалася усувати наслідки масованих ракетних обстрілів, сухопутні сили — відбивати вторгнення терористів, а система охорони здоров'я — справлятися з величезною кількістю поранених.

У місцевій пресі заголовки були буквально такими: "Навчання рятувальників — що буде, якщо Ізраїль ударить по Ірану", і в такому дусі.

В Ізраїлі чудово розуміють, що буде складно і будуть втрати. Але не гірше за це тут розуміють, що іранську ядерну проблему потрібно вирішити зараз (найближчим часом), щоб не залишати її своїм дітям.