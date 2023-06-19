Израиль готов начать войну с Ираном

прапори Ірану та Ізраїлю

За последние три недели случились несколько событий, которые позволяют почти однозначно констатировать — Еврейское государство и Исламская республика вплотную подошли к тому, чтобы начать воевать.

"Ударный кулак"

Недавно завершились крупнейшие в истории Израиля учения с таким названием. Основная роль отводилась ВВС, жители страны две недели слышали непрерывный гул в небе. Сценарий учений был сложный и простой одновременно.

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Почему сложный? Управлять действиями сотен самолетов, выполняющих самые разные задачи в воздушном пространстве крохотной страны, включая дозаправку в воздухе — нетривиальная задача. Координировать действия летчиков, наземного персонала, командования — еще более нетривиальная.

Все это удалось с успехом, итоги учений обнадеживают. ВВС Израиля, что и подтвердил разбор маневров, — это высокоэффективная военная машина, по-прежнему не имеющая себе равных в небе над Ближним Востоком.

Следы от F-16 в небе над Израилем. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Почему простой? Да потому что боевой целью учений был, по сути, один сценарий — внезапное нанесение массированного удара по целям, значительно удаленным от территории страны. Где находятся эти цели, гадать особо не надо. Цель — Иран, а точнее его ядерные объекты.

Тайные явные переговоры

Информация об этом начала гулять по западным медиа с месяц назад — США ведут постоянные тайные переговоры с Ираном о возобновлении ядерной сделки. Предыдущая закончилась в 2015 году, когда из нее, при президенте Трампе, в одностороннем порядке вышли США.

Израиль тогда приложил титанические усилия, чтобы развалить соглашение. Моссад даже провернул одну из самых блестящих своих операций, похитив ядерный архив Исламской республики прямо из Тегерана. Материалы архива неопровержимо свидетельствовали — Тегеран пытается создать бомбу.

С тех пор Иран так и пребывал под жесткими санкциями, ограничивающими его финансовые возможности. Но вот администрация Байдена решила, что сделку можно возобновить и решить проблему дипломатическим путем.

В качестве "шага доброй воли" американцы даже готовы отдать Ирану почти три миллиарда долларов, которые лежат в банках Ирака за электричество и газ, поставленные из Исламской республики.

В чем проблема?

Проблема в том, что Иран — террористическое государство, которое поддерживает террористические режимы и группировки по всему Ближнему Востоку и строит, так называемую, шиитскую дугу от Йемена до Ливана.

Иран стремится к обладанию ядерным оружием и не скрывает этого.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассматривает модель ядерной установки. Фото: REUTERS

Иран много раз нарушал соглашения (в том числе и условия ядерной сделки), но Запад предпочитал этого не замечать.

В Израиле этого не замечать не могут — Иран угрожает стереть Еврейское государство с лица земли, называет "сионистской опухолью", а в Израиле к таким угрозам относятся более чем серьезно.

Но положение Израиля — это лишь одна составляющая. Появление у такого режима ядерного оружия будет означать полное и бесповоротное крушение всей системы безопасности Ближнего Востока, породит в регионе гонку ядерных вооружений, и последствия всего этого просчитать невозможно.

В Белом доме опровергли факт переговоров, но многочисленные утечки свидетельствуют об обратном. Да и в Тегеране тоже высказались в том духе, что контакты идут, и на очень серьезном уровне.

Последнее предупреждение

Так что факт такого рода учений в Израиле большинство аналитиков рассматривает как последнее предупреждение Иерусалима, адресованное даже не Тегерану (его уже бесполезно предупреждать), а скорее Вашингтону.

Собственно, премьер Израиля Нетаниягу примерно так и сказал, подводя итоги маневров: "Мы в состоянии в одиночку решить любую проблему".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Фото: REUTERS

И подтверждением этому стала другая часть учений. Израильская службы тыла одновременно тренировалась устранять последствия массированных ракетных обстрелов, сухопутные силы — отражать вторжение террористов, а система здравоохранения — справляться с огромным количеством раненых.

В местной прессе заголовки были ровно такие: "Учения спасателей — что будет, если Израиль ударит по Ирану", и прочее в таком духе.

В Израиле прекрасно понимают, что будет сложно и будут потери. Но не хуже этого здесь понимают, что иранскую ядерную проблему нужно решить сейчас (в ближайшее время), чтобы не оставлять ее своим детям.