Іран планує напасти на Ізраїль - всі деталі

Наслідки обстрілу Тель-Авіва 7 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Nir Elias

Обстріл ізраїльської півночі був несподіваним і потужним, першим таким за 17 років — встигли відвикнути. Понад 30 ракет за 10 хвилин, "Залізний купол" зумів перехопити трохи більше 70%. Були влучання в населені пункти і лише дивом вдалося уникнути жертв — відбулися двома легкопораненими.

Хто стріляв

Судячи з повідомлень тих самих арабських медіа, ракети запускали члени так званих "Палестинських фаланг" — угруповання, яке базується на півдні Лівану і складається з палестинських біженців. Воно пов'язане з "Хамасом" і вказівки отримує із Сектору Газа.

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Організація "Хезболла", яка є великим шиїтським угрупуванням із власними збройними силами, від обстрілу відхрестилася (вибачте за каламбур), але всіляко його підтримала.

Важливий момент — у південному Лівані нічого не відбувається без відома та дозволу "Хезболли", не можна запустити навіть феєрверк на весіллі. "Хезболла" — пряма ліванська проксі. Тому можна сміливо стверджувати, що дозвіл на обстріл давали з Тегерана.

Чому стріляли

Нині місяць Рамадан за мусульманським календарем. З погляду сфери безпеки в Ізраїлі — завжди найнебезпечніший період.

Найгарячіша точка — Храмова гора в Єрусалимі, де знаходяться дві святині: іудейська — Стіна плачу (або "Західна стіна") та мусульманська — мечеть Аль-Акса. Терористи по периметру Ізраїлю давно взяли на озброєння гасло "Євреї хочуть зруйнувати Аль-Аксу".

Ніхто її, звісно, руйнувати не збирається. На Храмовій горі існує так званий статус-кво. Мусульмани можуть молитися в Аль-Аксі скільки захочуть, євреям більшу частину року вхід туди заборонено, а якщо дозволяють — не можна молитися і проводити обряди за юдейськими звичаями. Стежить за цим ВАКФ — структура під керівництвом Йорданії.

До Рамадану ізраїльська поліція домовляється з ВАКФом, що все буде, як раніше, але в мечеті не можна залишатися на ніч і проносити туди різного роду "предмети для насильства" — каміння, палиці тощо.

Палестинські протестувальники біля мечеті Аль-Акса 7 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Проте араби це правило проігнорували, і поліції довелося увійти до мечеті, щоб потенційних погромників звідти видалити. Від входу в Аль-Аксу кілька сотень метрів до верхнього краю Стіни плачу і скинутий звідти камінь неодмінно потрапить у когось і майже гарантовано вб'є. Адже біля іудейської святині зараз дуже багато людей — Рамадан збігся зі святом Песах.

"Хамас", "Хезболла" та інші терористи одразу ж осідлали улюбленого коня "Євреї хочуть зруйнувати..." і розпочали жахливу за потужністю підбурювальну кампанію.

Євреї біля мечеті Аль-Акса 9 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Ізраїль заздалегідь опинився у програшному становищі — поліція входить до мечеті, це знімають, потім монтують і виглядає як напад на святиню. Заворушення вдалося досить швидко погасити, але терористи вирішили дії своїх побратимів підтримати, тому й був обстріл.

Відповідь

Приблизно 12 годин Ізраїль не реагував, у керівництві вирішували, як вчинити. Дилема була драматична — всі чудово розуміли, що "Хезболла" дала дозвіл на цей обстріл.

Удар по її об'єктах неминуче призвів би до широкомасштабної конфронтації з наслідками, що погано прораховуються. Тому удар у відповідь був по позиціях "Хамасу" в Південному Лівані та Газі, скоріше демонстративний, ніж ефективний.

Обстріл півдня Сектору Газа 7 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Ashraf Amra

"Хамас" відповів ракетним обстрілом, але теж дуже обмежено, не бажаючи, мабуть, відчувати на собі всю міць ізраїльської відповіді. Протягом кількох годин ескалація зійшла нанівець, ставши однією з найкоротших за останні роки. Але, на жаль, не останньою.

Вогняне кільце

Є такий арабіст — доктор Мордехай Кейдар. Він багато років служив аналітиком у військовій розвідці, чудово розуміється на ситуації і часто з'являється на арабських каналах. Він опублікував прогноз розвитку ситуації, від якого навіть у бувалих аналітиків волосся стало дибки.

Кейдар пише, що за всіма цими акціями стоїть Іран (нагадаємо, що "Хезболла" — його пряма проксі). Тегеран планує атакувати Ізраїль з усіх боків, використовуючи всіх своїх маріонеток в арабських країнах, що оточують Ізраїль.

А це не лише Ліван. У Секторі Газа є повністю відморожене угруповання "Ісламський джихад", у Сирії повно проіранських загонів і, власне, іранських підрозділів.

Сценарій, який описує Кейдар, малює абсолютно апокаліптичну картину: з Лівану на Ізраїль нападуть одразу:

"Хамас", силами тих же "Палестинських фаланг" та "Хезболли", на озброєнні яких знаходяться тисячі ракет і безпілотників, частина з яких досить точні. Найнижча оцінка лише арсеналів "Хезболли" — понад 50 тисяч ракет. Це тисяча ракет на день протягом півтора місяця.

З Сирії на Ізраїль нападуть одразу 17 різних угруповань, які мають досвід війни. Іран перекинув у цю країну значну кількість ракет та безпілотників.

В Іраку, за словами Кейдара, також десятки угруповань готуються запустити ракети та безпілотники, нарощуючи арсенал через діряві кордони з Іраном.

У Ємені на озброєнні хусити мають ракети дальньої дії і безпілотники, здатні долетіти до Ізраїлю.

З Сектору Газа, зрозуміло, "Хамас" та "Ісламський джихад" з величезною кількістю ракет, здатних паралізувати ізраїльську систему протиракетної оборони.

При цьому, на думку джерела, сам Іран, ймовірно, не запускатиме ракети та безпілотники зі своєї території, щоб уникнути прямої відповіді.

Далі доктор дає оцінку того, як саме це може статися: атака відбудеться під приводом порятунку Аль-Акси в Єрусалимі від ізраїльської окупації.

На першому етапі протягом декількох годин по Ізраїлю буде випущено тисячі ракет, щоб вичерпати можливості "Залізного купола". Після цього удари будуть завдавати по базах ВПС, щоб обмежити можливості відповіді. Одночасно відбудеться кібер-атака на ізраїльську військову інфраструктуру.

Робота "Залізного купола" над Акшелоном 7 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/ Amir Cohen

Через день безперервних обстрілів може початися наземна атака моторизованих груп та диверсантів з боку Лівану, Сирії, Гази. Розрахунок Ірану нібито полягає в тому, що Ізраїлю знадобиться кілька днів для мобілізації резервістів для повноцінної оборони.

Наземні атаки будуть зосереджені на поселеннях уздовж кордонів, щоб деморалізувати Ізраїль. Ймовірно, всередині Ізраїлю розпочнеться хвиля терактів та погромів у змішаних містах, запущена Іраном через "Хамас" та інші організації. Іранці дуже розраховують на допомогу нелояльної частини арабського населення Ізраїлю.

Китай та росія "закликатимуть сторони до миру" і підтримуватимуть Іран. Туреччина підтримає Іран. Саудівська Аравія не заперечуватиме. ЄС та США засудять атаку, але не братимуть участі у війні на боці Ізраїлю, "щоб не вплутуватися в ще одну кампанію".

Багато експертів вже звинуватили Кейдара в алармізмі, але він сам каже, що навіть якщо ймовірність такого сценарію лише 1% — це дуже багато, і не враховувати цього не можна.

Розкол

Усе це наклалося на сильний розкол в ізраїльському суспільстві, постійні акції протестів проти юридичної реформи, що посилюються.

Антиурядові протести в Ізраїлі тривають. 10 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Nir Elias

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