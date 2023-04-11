Иран планирует напасть на Израиль – все детали

Последствия обстрела Тель-Авива 7 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Nir Elias

Обстрел израильского севера был неожиданным и мощным, первым подобным за 17 лет — успели отвыкнуть. Более 30 ракет за 10 минут "Железный купол" сумел перехватить чуть больше 70%. Были попадания в населенные пункты и только чудом удалось избежать жертв — отделались двумя легкоранеными.

Кто стрелял

Судя по сообщениям тех же арабских медиа, ракеты запускали члены так называемых "Палестинских фаланг", группировка, базирующаяся на юге Ливана и состоящая из палестинских беженцев. Она связана с Хамасом и указания получает из сектора Газа.

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Организация "Хезболла", являющаяся большой шиитской группировкой с собственными вооруженными силами, от обстрела открестилась (простите за каламбур), но всячески его поддержала.

Важный момент — в южном Ливане ничего не происходит без ведома и разрешения "Хезболлы", нельзя запустить даже фейерверк на свадьбе. "Хезболла" — прямая ливанская прокси. Поэтому можно смело утверждать, что разрешение на обстрел давали из Тегерана.

Почему стреляли

Сейчас месяц Рамадан по мусульманскому календарю. С точки зрения сферы безопасности в Израиле — это всегда самый опасный период.

Самая горячая точка — Храмовая гора в Иерусалиме, где находятся две святыни: иудейская — Стена плача (или "Западная стена") и мусульманская — мечеть Аль-Акса. Террористы по периметру Израиля давно взяли на вооружение лозунг "Евреи хотят разрушить Аль-Аксу".

Никто ее, конечно, разрушать не собирается. На Храмовой горе существует так называемый статус-кво. Мусульмане могут молиться в Аль-Аксе сколько угодно, евреям большую часть года вход туда запрещен, а если позволяют — нельзя молиться и проводить обряды по иудейским обычаям. Следит за этим ВАКФ — структура под руководством Иордании.

В Рамадан израильская полиция договаривается с ВАКФом, что все будет, как раньше, но в мечети нельзя оставаться на ночь и проносить туда разного рода "предметы для насилия" — камни, палки и т.д.

Палестинские протестующие возле мечети Аль-Акса 7 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Однако арабы это правило проигнорировали, и полиции пришлось войти в мечеть, чтобы потенциальных погромщиков оттуда удалить. От входа в Аль-Аксу несколько сотен метров до верхнего края Стены плача, и сброшенный оттуда камень обязательно попадет в кого-то и почти гарантированно убьет. Ведь около иудейской святыни сейчас очень много людей — Рамадан совпал с праздником Песах.

"Хамас", "Хезболла" и другие террористы сразу же оседлали любимую лошадь "Евреи хотят разрушить..." и начали чудовищную по мощи подстрекательскую кампанию.

Евреи возле мечети Аль-Акса 9 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Израиль заранее оказался в проигрышном положении — полиция входит в мечеть, это снимают, затем монтируют, и выглядят это как нападение на святыню. Беспорядки удалось довольно быстро погасить, но террористы решили действия своих собратьев поддержать, потому и был обстрел.

Ответ

Приблизительно 12 часов Израиль не реагировал, в руководстве решали, как поступить. Дилемма была драматическая — все прекрасно понимали, что "Хезболла" дала разрешение на этот обстрел.

Удар по ее объектам неизбежно привел бы к широкомасштабной конфронтации с плохо просчитываемыми последствиями. Поэтому ответный удар по позициям "Хамаса" в Южном Ливане и Газе был скорее демонстративный, чем эффективный.

Обстрел юга Сектора Газа 7 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Ashraf Amra

"Хамас" ответил ракетным обстрелом, но тоже очень ограниченно, не желая, видимо, ощущать на себе всю мощь израильского ответа. В течение нескольких часов эскалация сошла на нет, став одной из кратчайших за последние годы. Но, к сожалению, не последней.

Огненное кольцо

Есть такой арабист — доктор Мордехай Кейдар. Он много лет служил аналитиком в военной разведке, прекрасно разбирается в ситуации и часто появляется на арабских каналах. Он опубликовал прогноз развития ситуации, от которого даже у видавших аналитиков волосы встали дыбом.

Кейдар пишет, что за всеми этими акциями стоит Иран (напомним, что "Хезболла" — его прямая прокси). Тегеран планирует атаковать Израиль со всех сторон, используя всех своих марионеток в арабских странах, окружающих Израиль.

А это не только Ливан. В Секторе Газа есть полностью отмороженная группировка "Исламский джихад", в Сирии полно проиранских отрядов и собственно иранских подразделений.

Сценарий, который описывает Кейдар, рисует абсолютно апокалиптическую картину: из Ливана на Израиль нападут сразу:

"Хамас", силами тех же "Палестинских фаланг" и "Хезболлы", на вооружении которых находятся тысячи ракет и беспилотников, часть из которых достаточно точна. Самая низкая оценка только арсеналов "Хезболлы" — более 50 тысяч ракет. Это тысяча ракет в день в течении полутора месяцев.

Из Сирии на Израиль нападут сразу 17 различных группировок, имеющих опыт войны. Иран перебросил в эту страну значительное количество ракет и беспилотников.

В Ираке, по словам Кейдара, также десятки группировок готовятся запустить ракеты и беспилотники, наращивая арсенал через дырявые границы с Ираном.

В Йемене на вооружении хуситов имеются ракеты дальнего действия и беспилотники, способные долететь до Израиля.

Из сектора Газа, разумеется, "Хамас" и "Исламский джихад" с огромным количеством ракет, способных парализовать израильскую систему противоракетной обороны.

При этом, по мнению источника, сам Иран, вероятно, не будет запускать ракеты и беспилотники со своей территории во избежание прямого ответа.

Далее врач дает оценку того, как это может произойти: атака произойдет под предлогом спасения Аль-Аксы в Иерусалиме от израильской оккупации.

На первом этапе в течении нескольких часов по Израилю будут выпущены тысячи ракет, чтобы исчерпать возможности "Железного купола". После этого удары будут наноситься по базам ВВС, чтобы ограничить возможности ответа. Одновременно состоится кибер-атака на израильскую военную инфраструктуру.

Работа "Железного купола" над Акшелоном 7 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/ Amir Cohen

Через день непрерывных обстрелов может начаться наземная атака моторизованных групп и диверсантов со стороны Ливана, Сирии, Газы. Расчет Ирана вроде бы заключается в том, что Израилю понадобится несколько дней для мобилизации резервистов для полноценной обороны.

Наземные атаки будут сосредоточены на поселениях вдоль границ, чтобы деморализовать Израиль. По всей вероятности, внутри Израиля начнется волна терактов и погромов в смешанных городах, запущенная Ираном через "Хамас" и другие организации. Иранцы очень рассчитывают на помощь нелояльной части арабского населения Израиля.

Китай и россия "призовут стороны к миру" и будут поддерживать Иран. Турция поддержит Иран. Саудовская Аравия не будет возражать. ЕС и США осудят атаку, но не будут участвовать в войне на стороне Израиля, "чтобы не ввязываться в еще одну кампанию".

Многие эксперты уже обвинили Кейдара в алармизме, но он сам говорит, что даже если вероятность такого сценария всего 1% — это слишком много, и не учитывать этого нельзя.

Раскол

Все это наложилось на сильнейший раскол в израильском обществе, усиливающиеся постоянные акции протестов против юридической реформы.

Антиправительственные протесты в Израиле продолжаются. 10 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Nir Elias

История с увольнением министра обороны Йоава Галанта, призвавшего заморозить реформу, чем вызвала буквально приступ ярости у премьера Нетаниягу — лишь подлила масла в огонь. Враги Израиля сочли, что государство ослабло, и сейчас отличный момент напасть.

Перед Израилем сейчас стоит непростой выбор как поступить: Шестидневная война — удар на опережение или Война Судного дня — дождаться нападения и отвечать.