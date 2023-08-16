Конфлікт між Україною та Ізраїлем

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніяху. Фото: REUTERS

Абсолютно мерзенна історія зі скасуванням медичних страховок для українських біженців вкотре розкрила серйозну проблему у відносинах Єрусалима та Києва. Україна просить допомоги і вважає, що Ізраїль цього намагається уникнути.

Грошей немає, але ви тримайтеся

Сама історія зі страховками, що породила таку "хвилю", розвивалася в такий спосіб. Міністерство соціального забезпечення оголосило, що дія медстраховок для українських біженців припиняється, бо Мінфін відмовляється їх оплачувати.

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Голова Мінфіну Бецалель Смотрич, один із активних членів нинішньої коаліції, зовсім не цікавиться справами України та відносинами з нею.

Коли в медіа зчинився страшний шум і вибухнув скандал, у Мінфіні, як модно нині говорити, "включили задню". Стали пояснювати скасування страховок затримкою фінансування через бюрократичні тяганини, пообіцяли проблему виправити якнайшвидше.

У розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою його ізраїльський колега Елі Коен пообіцяв, що питання медичного страхування українських біженців в Ізраїлі буде вирішено найближчим часом.

Міністри закордонних справ України та Ізраїлю Дмитро Кулеба та Елі Коен. Фото: twitter/Michael Brodsky

Скасування безвізу

Майже одночасно з цим скандалом, вибухнув інший. Українське видання The KievPost опублікувало інформацію про те, що Україна наполягатиме на виключенні Ізраїлю з коаліції Рамштайна і збирається скасувати безвізовий режим із єврейською державою. Усе це було опубліковано з посиланням на "джерело у РНБО України".

Тут є сенс розібратися. Наскільки я розумію, це видання не дуже відоме в українському інформаційному полі. "Неназване джерело" — теж дуже сумнівне формулювання.

Подібні заяви — "виключення з Рамштайну" та "скасування безвізу" — мають робити офіційні відомства, наприклад, Міністерство оборони чи МЗС. А звинувачення у тому, що Єрусалим "зливає" росіянам інформацію, отриману під час зустрічей Рамштайна, треба ще довести.

До речі, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відмовився коментувати ці повідомлення, але сказав, що між спецслужбами Ізраїлю та України "прекрасна співпраця". Навряд чи таке було б можливим, якби ізраїльтяни "зливали інформацію".

Ну, і, мабуть, крапку чи трикрапку в цій історії поставив саме Дмитро Кулеба, який у розмові з Елі Коеном сказав, що, всупереч публікаціям у пресі, українська сторона не планує скасовувати угоду про безвізовий режим з Ізраїлем.

Хочете до Умані — дайте ППО

Тут варто згадати ще один момент. Невдовзі єврейський Новий рік — Рош-а-Шана, коли паломники-хасиди поїдуть до Умані.

З'їзд хасидів в Умані. Фото: Юнус Ердогду/УНІАН

Це досить сильний інструмент для України — скасування безвізу було б для ізраїльської влади в цьому випадку найсильнішим ударом.

Треба розуміти, що хасиди — це така публіка, яка не бачить перешкод, а бачить лише мету відвідати могилу Рабі Нахмана. Ні війна, ні обстріл їх не зупинять. І тому таймінг для "скасування страховок" був обраний вкрай невдало.

Але зі страховками начебто розібралися, безвіз ніхто не збирається скасовувати.

Інша річ, що українська влада може просто закрити кордон або обмежити доступ ізраїльських паломників до Умані з міркувань безпеки. І тут нічого навіть не треба вигадувати — обстріл відбувається щодня, і по Умані вже прилітали російські ракети. Тож спосіб впливу на Єрусалим у Києва все ж таки є.

Що ж до співпраці, то тут, як і раніше, залишається безліч питань. Ізраїль не дає зброї, бо побоюється, що вона потрапить до рук Ірану.

Теж аргумент, але при цьому експорт у 40 країн світу, серед яких є й ті, хто спілкується з Тегераном, робить його, м'яко кажучи, непереконливим. Зрештою, можна надати системи ППО, яких Україна так запекло потребує, щоб прикрити далекі тили — областей Західної України.

Але Єрусалим продовжує дотримуватись своєї політики, на що накладається сильна конституційна криза в Ізраїлі.

Прем'єр-міністр Нетаніягу зараз стурбований збереженням коаліції та вирішенням протиріч між партнерами, а не допомогою України.