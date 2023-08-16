Конфликт между Украиной и Израилем

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетанияху. Фото: REUTERS

Абсолютно мерзейшая история с отменой медицинских страховок для украинских беженцев в очередной раз вскрыла серьезную проблему в отношениях Иерусалима и Киева. Украина просит помощи и считает, что Израиль от нее старается увильнуть.

Денег нет, но вы держитесь

Сама история со страховками, породившая такую "волну", развивалась следующим образом. Министерство социального обеспечения объявило, что действие медстраховок для украинских беженцев прекращается потому что Минфин отказывается их оплачивать.

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Глава минфина Бецалель Смотрич, один из активных членов нынешней коалиции совершенно не интересуется делами Украины и отношениями с ней.

Когда в медиа поднялся страшный шум и разразился скандал, в Минфине, как модно нынче говорить, "включили заднюю". Стали объяснять отмену страховок задержкой финансирования из-за бюрократических проволочек, пообещали проблему исправить как можно скорее.

В разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой его израильский коллега Эли Коэн пообещал, что вопрос медицинского страхования украинских беженцев в Израиле будет решен в ближайшее время.

Министры иностранных дел Украины и Израиля Дмитрий Кулеба и Эли Коэн. Фото: twitter/Michael Brodsky

Отмена безвиза

Почти одновременно в этим скандалом, разразился другой. Украинское издание The KievPost опубликовало информацию о том, что Украина будет настаивать на исключении Израиля из коалиции Рамштайна и собирается отменить безвизовый режим с еврейским государством. Все это было опубликовано со ссылкой на "источник в СНБО Украины".

Тут имеет смысл разобраться. Насколько я понимаю, издание это не сильно известно в украинском информационном поле. "Неназванный источник" — тоже весьма сомнительная формулировка.

Подобные заявления — "исключение из Рамштайна" и "отмена безвиза" — должны делать официальные ведомства, например, Министерство обороны или МИД. А обвинения в том, что Иерусалим "сливает" россиянам информацию, полученную в ходе встреч Рамштайна, нужно доказать.

Кстати, посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук отказался комментировать эти сообщения, но сказал, что между спецслужбами Израиля и Украины "прекрасное сотрудничество". Вряд ли такое было бы возможно, если бы израильтяне "сливали информацию".

Ну, и, пожалуй, точку или многоточие в этой истории, поставил именно Дмитрий Кулеба, который в разговоре с Эли Коэном сказал, что вопреки публикациям в прессе украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме с Израилем.

Хотите в Умань — дайте ПВО

Тут имеет смысл упомянуть еще один момент. Скоро еврейский Новый год — Рош-а-Шана, когда паломники-хасиды поедут в Умань.

Съезд хасидов в Умани. Фото: Юнус Эрдогду/УНИАН

Это довольно сильный инструмент для Украины — отмена безвиза была бы для израильских властей в этом случае сильнейшим ударом.

Надо понимать, что хасиды — это такая публика, которая не видит препятствий, а видит только цель — посетить могилу Раби Нахмана. Ни война, ни обстрелы их не остановят. И поэтому тайминг для "отмены страховок" был выбран крайне неудачно.

Но со страховками вроде разобрались, безвиз никто не собирается отменять.

Другое дело, что украинские власти могут просто закрыть границу или ограничить доступ израильских паломников в Умань по соображениям безопасности. И тут ничего даже не надо придумывать — обстрелы происходят ежедневно, и по Умани уже прилетали российские ракеты. Так что способ воздействия на Иерусалим у Киева все же есть.

Что же до сотрудничества, то тут по-прежнему остается масса вопросов. Израиль не дает оружие, потому что опасается, что оно попадет в руки Ирана.

Тоже аргумент, но при этом экспорт в 40 стран мира, среди которых есть и те, кто общается с Тегераном, делает его, мягко говоря, несостоятельным. В конце концов, можно предоставить системы ПВО, в которых Украина так отчаянно нуждается, чтобы прикрыть дальние тылы — области Западной Украины.

Но Иерусалим продолжает придерживаться своей политики, на что накладывается сильнейший конституционный кризис в Израиле.

Премьер-министр Нетаниягу сейчас озабочен сохранением коалиции и разрешением противоречий между партнерами, а не помощью Украине.