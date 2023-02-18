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Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

18 лютого 2023 10:00
serhey-auslender.jpg - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)
Підсумки візиту Елі Коена до Києва
Підсумки візиту міністра закордонних справ Ізраїлю до Києва
serhey-auslender.jpg - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)

За рік війни ізраїльські чиновники високого рангу так і не дісталися столиці воюючої України. Так, висловлювали співчуття та підтримку, надсилали гуманітарну допомогу, але з візитами не поспішали. Нова адміністрація почала діяти більш рішучіше — свій перший закордонний візит міністр закордонних справ єврейської держави здійснив саме до Києва. Багато хто сприйняв це як злам парадигми "ізраїльського нейтралітету".

"Бабин Яр" і Буча

Елі Коен почав з протокольних речей. Відкрив у Києві посольство (яке базувалося у Львові) та оголосив про повне відновлення його роботи. Завітав до Бучі (для іноземних гостей це тепер обов'язковий пункт візиту, як Хіросіма в Японії або Яд-Вашем в Ізріалі) та меморіал "Бабин Яр" у Києві.

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Eli Cohen
Елі Коен в Бучі. Фото: Israel Ministry of Foreign Affairs / Facebook

Це оцінили як свідчення того, що Ізраїль розуміє трагедію, яку переживає український народ. Заява міністра, щоправда, звучала дещо обтічно: "Неможливо залишатися байдужим перед суворими видовищами і страшними історіями, які я чув і виявив тут. Ізраїль засуджує будь-яке навмисне заподіяння шкоди невинним людям".

Слово "росія" там не прозвучало, а "навмисну шкоду" невинним людям, включаючи зґвалтування, безсудні страти та грабежі, завдавали саме російські військові під час окупації частини Київської області.

"Подарунки" для України

Ще до візиту в пресі гуляли повідомлення про те, що Коен має привезти в Україну якісь "подарунки", але про що саме йшлося — не повідомлялося. Втім, тут здогадатися не важко — Київ просить у Ізраїлю зброю, хоч би оборонну, ті самі системи ППО.

Саме про це говорив із ізраїльським колегою очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який повідомив, що його країна чекає від Єрусалима рішення щодо запитів України стосовно допомоги не лише гуманітарної, а й військової.

Елі Коен
Елі Коен та Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Усі ті ж джерела, які повідомляли про невідомі подарунки, писали, що якщо Коен не матиме конкретних відповідей — зустріч з українським президентом не відбудеться.

Спільний ворог

Зустріч таки відбулася. Зеленський та Коен проговорили понад годину. Український президент сказав, що "Іран —спільний ворог Ізраїлю та України". У результаті вони домовилися про співпрацю проти Ірану на міжнародній арені.

Крім цього, Коен запевнив Зеленського, що обіцянки попередньої адміністрації Беннета-Лапіда щодо створення розумної системи раннього оповіщення про ракетні обстріли будуть виконані протягом пів року.

Окрім цього, домовилися, що Ізраїль збільшить гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, в галузі реабілітації постраждалих. Ще одним проханням України є додаткові робочі візи для українців в Ізраїлі, а також збільшення кількості госпіталізованих до Ізраїлю українських військових. Затверджено й кредит у 200 млн доларів під державні гарантії, які отримає ізраїльська компанія та побудує в Україні великий медичний центр.

Елі Коен
Елі Коен на зустрічі з президентом України. Фото: president.gov.ua

Трохи пізніше Зеленський сказав, що отримання від Ізраїлю систем ППО (зокрема, йшлося про систему "Праща Давида") лише "питання часу".

Розчарування та секретність

Після зустрічей Коена з головою МЗС та президентом, високопоставлений український чиновник висловив "розчарування" тим, що Ізраїль відмовився надавати Україні свою зброю. Втім, як я неодноразово писав — Єрусалим наполягав і наполягатиме на повній секретності саме військової допомоги, буквально зумовлюючи її цим.

Тому "розчаруванням" може бути лише частина інформаційної завіси для такого роду поставок. Переговори про них проходитимуть за міцно зачиненими дверима, а про реальні обсяги ми дізнаємося (якщо дізнаємось) лише після війни. У Єрусалимі справедливо вважають, що публічні освідчення в коханні — це добре, але антидронові системи — набагато ефективніші за заяви.

Розчарування москви

У росії також відреагували на візит ізраїльського міністра. Як завжди, у хамській манері назвавши його відвідуванням "нацистської держави". Але пішли й надалі — практично заморожений процес закриття єврейської агенції "Сохнут" раптом розморозили. Мін'юст росії наполягає на закритті агентства, 20 лютого справа буде розглядатися по суті. Прохання адвокатів "Сохнута" про відстрочку, яку суд задовольняв уже багато разів, відхилили одразу.

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