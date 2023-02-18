Итоги визита Эли Коэна в Киев

Итоги визита министра иностранных дел Израиля в Киев

За год войны израильские чиновники высокого ранга так и не добрались до столицы воюющей Украины. Да, выражали сочувствие и поддержку, отправляли гуманитарную помощь, но с визитами не торопились. Новая администрация начала действовать решительнее — свой первый зарубежный визит министр иностранных дел еврейского государства совершил именно в Киев. Многие восприняли это как слом парадигмы "израильского нейтралитета".

"Бабий Яр" и Буча

Эли Коэн начал с вещей протокольных. Открыл в Киеве посольство (которое базировалось во Львове) и объявил о полном возобновлении его работы. Посетил Бучу (для иностранных гостей это теперь обязательный пункт визита, как Хиросима в Японии или Яд-Вашем в Изриале) и мемориал "Бабий Яр" в Киеве.

Эли Коэн в Буче. Фото: Israel Ministry of Foreign Affairs / Facebook

Это оценили как свидетельство того, что Израиль понимает трагедию, которую переживает украинский народ. Заявление министра, правда, звучало несколько обтекаемо: "Невозможно оставаться безразличным перед лицом ужасных зрелищ и страшных историй, которые я слышал и обнаружил здесь. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невинным людям".

Слово "россия" там не прозвучало, а "умышленный вред" невинным людям, включая изнасилования, бессудные казни и грабежи, причиняли как раз российские военные во время оккупации части Киевской области.

"Подарки" для Украины

Еще до визита в прессе гуляли сообщения о том, что Коэн должен привезти в Украину некие "подарунки", но о чем именно шла речь — не сообщалось. Впрочем, тут догадаться не трудно — Киев просит у Израиля оружие, хотя бы оборонительное, те же системы ПВО.

Именно об этом говорил с израильским коллегой глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который сообщил, что его страна ждет от Иерусалима решения относительно запросов Украины о помощи не только гуманитарной, но и военной.

Эли Коэн и Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Все те же источники, которые сообщали о неизвестных подарках, писали, что если у Коэна не будет конкретных ответов — встреча с украинским президентом не состоится.

Общий враг

Встреча таки состоялась. Зеленский и Коэн проговорили больше часа. Украинский президент сказал, что "Иран — общий враг Израиля и Украины". В итоге они договорились о сотрудничестве против Ирана на международной арене.

Кроме этого, Коэн заверил Зеленского, что обещания предыдущей администрации Беннета-Лапида относительно создания умной системы раннего оповещения о ракетных обстрелах будут выполнены в течение полугода.

Кроме этого, договорились, что Израиль увеличит гуманитарную помощь Украине. В частности, в области в реабилитации пострадавших. Еще одна просьба Украины — дополнительные рабочие визы для украинцев в Израиле, а также увеличение количества госпитализированных в Израиле украинских военных. Утвержден и кредит в 200 млн долларов под государственные гарантии, которые получит израильская компания и построит в Украине крупный медицинский центр.

Эли Коэн на встрече с президентом Украины. Фото: president.gov.ua

Чуть позже Зеленский сказал, что получение от Израиля систем ПВО (в частности, шла речь о системе "Праща Давида") лишь "вопрос времени".

Разочарование и секретность

После встреч Коэна с главой МИД и президентом некий высокопоставленный украинский чиновник выразил "разочарование" тем, что Израиль отказался предоставлять Украине свое оружие. Впрочем, как я неоднократно писал — Иерусалим настаивал и будет настаивать на полной секретности именно военной помощи, буквально обуславливая ее этим.

Поэтому "разочарованием" может быть лишь часть информационной завесы для такого рода поставок. Переговоры о них будут проходить за крепко закрытыми дверьми, а о реальных объемах мы узнаем (если узнаем) лишь после войны. В Иерусалиме справедливо полагают, что публичные объяснения в любви — это хорошо, но антидроновые системы — гораздо эффективнее заявлений.

Разочарование москвы

В россии тоже отреагировали на визит израильского министра. Как обычно, в хамской манере назвали его посещением "нацистского государства". Но пошли и дальше — практически замороженный процесс закрытия еврейского агентства "Сохнут" вдруг разморозили. Минюст рф настаивает на закрытии агентства, 20 февраля дело будет рассматриваться по сути. Просьбу адвокатов "Сохнута" об отсрочке, которую суд удовлетворял уже много раз, отклонили с ходу.