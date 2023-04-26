День незалежності Ізраїлю: 75 років

Молоді ізраїльтяни з державним прапором. Фото: Dudi Vaknin/FLASH90

Навряд чи батьки-засновники Ізраїлю вважали, що успіх їхнього проекту буде настільки гучним. Спочатку все складалося дуже погано.

У 1948 року населення щойно утвореної країни налічувало 806 тисяч жителів. При десятках мільйонів арабів, які оточували крихітну державу. Не було жодної економіки, не було зброї, щоб захиститися, не було грошей, щоб її купити. Тоді здавалося, що шансів зовсім немає.

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У свою війну за виживання Ізраїль вступив наступного дня після проголошення незалежності, і з того часу бореться, довівши, що ворогів можна зупинити голими руками, а в неживій пустелі побудувати процвітаючу державу. Було б бажання.

Але ті часи давно минули. Євреї вже не воюють голими руками — в Ізраїлі найпотужніша армія на Близькому Сході, найкращі спецслужби та потужна економіка. Населення країни з тих самих 806 тисяч збільшилося майже до 10 мільйонів і продовжує стрімко зростати.

Мешканці Тель-Авіву спостерігають за авіашоу на честь Дня Незалежності Ізраїлю 26 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Corinna Kern

Але сьогодні я хочу розповісти про кілька ізраїльських винаходів, які змінили чи ще змінять світ.

Картопля, здатна рости в пустелі

Професор Єврейського Університету Давид Леві вивів сорт картоплі, яка може рости в спекотному, сухому кліматі і яку можна поливати морською водою.

Раніше її було неможливо вирощувати у спекотному, пустельному кліматі Африки та Близького Сходу. Тепер, завдяки ідеям професора Леві, навіть у цих регіонах, що вічно голодують, з'явилася можливість вирощувати цей продукт.

Крапельне зрошення

Ізраїльський інженер Сімха Бласс встановив, що повільний та збалансований полив значно збільшує врожайність. Він винайшов гнучкий трубопровід, за допомогою якого можна виробляти полив у тих місцях, де це найбільше необхідно.

1965 року з'явилася технологія крапельного зрошення. Нині вона стала ще ефективнішою і дозволяє збільшувати врожайність навіть у тих регіонах, де ведення сільського господарства раніше не було можливим.

Ізраїльські безпілотники

Про БПЛА можна писати цілі книги — Ізріаль був піонером у цьому виді озброєнь.

Ізраїльський дрон Scout. Фото: aick/Wikimedia commons

Але має сенс відзначити такий факт: ізраїльський дрон Scout єдиний у світі має підтверджену перемогу над літаком у повітряному бою.

Окуляри для незрячих

Ізраїльський стартап OrCam створив аналог окулярів Google Glass спеціально для незрячих і людей з вадами зору. Цей винахід може драматичним чином підвищити їхню якість життя. Система розпізнає та озвучує будь-який текст: від вивісок до номера автобуса чи меню у ресторані. Все, що потрібно від користувача, — вказати гаджету на об'єкт, який потрібно візуалізувати.

Після цього вбудована камера окулярів сканує навколишній простір у зазначеному власником напрямку та розпізнає предмет. Наприклад, при переході дороги слабозрячий може вказати на світлофор, і OrCam скаже, який у нього світиться колір. А в ресторані користувачеві достатньо вести пальцем по пунктах меню, і гаджет зможе їх прочитати. Для окулярів створено спеціальний аудіоінтрефейс.

Дівчина в окулярах OrCam. Фото: OrCam/Facebook

Таблетка-камера

Їх вигадав співробітник оборонного концерну "Рафаель". Його винахід радикально змінив діагностику травної системи. Габріель Ідан реалізував те, що раніше було доступно лише в романах письменників-фантастів — створив капсулу із вбудованими камерами, що дозволяють максимально точно діагностувати проблеми у черевній порожнині.

Мініатюрна таблетка містить камеру, бездротовий передавач, модуль підсвічування та акумулятор. При проходженні шлунково-кишкового тракту камера робить два знімки за секунду. Лікар може спостерігати за картинкою у режимі реального часу.

PillCam. Фото: myjewishlearning.com

BriefCam — система безпеки нового покоління

Ізраїльська компанія BriefCam розробила технологію Video Synopsis, що дозволяє "конспектувати" багатогодинні відеозаписи та видаючи лише епізоди, що відповідають заданим параметрам. За допомогою цієї технології вдалося затримати братів Царнаєвих, які організували теракт на Бостонському марафоні та Андерса Брейвіка, відповідального за найбільший теракт у Європі.

Video Synopsis здійснює аналіз картинки, окремий запис статичних і об'єктів, що рухаються, компресію запису, відтворення записів, зроблених у різний час, в одному кадрі і, відповідно, перегляд великих відеофайлів за лічені хвилини. Година відео в середньому відповідає хвилині перегляду.

І так можна перераховувати сотнями: USB-флешка, помідори-чері, система "Залізний купол", вода з повітря та багато іншого, що люди, які живуть у маленькій країні і борються за її виживання та процвітання, створили, щоб покращити цей світ.