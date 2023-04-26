День независимости Израиля: 75 лет

Молодые израильтяне с государственным флагом. Фото: Dudi Vaknin/FLASH90

Вряд ли отцы-основатели Израиля полагали, что успех их проекта будет настолько громким. Изначально-то все складывалось очень нехорошо.

В 1948 году население только что образовавшейся страны насчитывало 806 тысяч человек. При десятках миллионов арабов, которые окружали крохотное государство. Не было никакой экономики, не было оружия, чтобы защититься, не было денег, чтобы его купить. Тогда казалось, что шансов нет совсем.

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В свою войну за выживание Израиль вступил на следующий день после провозглашения независимости, и с тех пор сражается, доказав, что врагов можно остановить голыми руками, а в безжизненной пустыне построить преуспевающее государство. Было бы желание.

Но те времена давно прошли. Евреи уже не воюют голыми руками — у Израиля самая мощная армия на Ближнем Востоке, лучшие спецслужбы и мощная экономика. Население страны с тех самых 806 тысяч увеличилось до почти 10 миллионов и продолжает стремительно расти.

Жители Тель-Авива наблюдают за авиашоу в честь Дня Независимости Израиля 26 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Corinna Kern

Но сегодня я хочу рассказать о нескольких израильских изобретениях, которые изменили или еще изменят мир.

Картофель, способный расти в пустыне

Профессор Еврейского Университета Давид Леви вывел сорт картофеля, который может расти в жарком, сухом климате и который можно поливать морской водой.

Раньше его было невозможно выращивать в жарком, пустынном климате Африки и Ближнего Востока. Теперь, благодаря идеям профессора Леви, даже в этих вечно голодающих регионах появилась возможность выращивать этот продукт.

Капельное орошение

Израильский инженер Симха Бласс, установил, что медленный и сбалансированный полив значительно увеличивает урожайность. Он изобрел гибкий трубопровод, с помощью которого можно производить полив в тех местах, где это наиболее необходимо.

В 1965 году появилась технология капельного орошения. Сейчас она стала еще эффективнее и позволяют увеличивать урожайность даже в тех регионах, где ведение сельского хозяйства раньше не представлялось возможным.

Израильские беспилотники

Про БПЛА можно писать целые книги — Изриаль был пионером в этом виде вооружений.

Израильский дрон Scout. Фото: aick/Wikimedia commons

Но имеет смысл отметить такой факт: израильский дрон Scout единственный в мире имеет подтвержденную победу над самолетом в воздушной бою.

Очки для незрячих

Израильский стартап OrCam создал аналог очков Google Glass специально для незрячих и слабовидящих людей. Это изобретение может драматическим образом повысить их качество жизни. Система распознает и озвучивает любой текст: от вывесок до номера автобуса или меню в ресторане. Все, что требуется от пользователя, — указать гаджету на объект, который требуется визуализировать.

После этого встроенная камера очков сканирует окружающее пространство в указанном владельцем направлении и распознает предмет. Например, при переходе дороги слабозрячий может указать на светофор, и OrCam скажет, какой у него горит цвет. А в ресторане пользователю достаточно вести пальцем по пунктам меню, и гаджет сможет их прочитать. Для очков создан специальный аудиоинтрефейс.

Девушка в очках OrCam. Фото: OrCam/Facebook

Таблетка-камера

Их придумал сотрудник оборонного концерна "Рафаэль". Его изобретение радикально изменило диагностику пищеварительной системы. Габриэль Идан реализовал то, что раньше было доступно лишь в романах писателей-фантастов — создал капсулу со встроенными камерами, позволяющими максимально точно диагностировать проблемы в брюшной полости.

Миниатюрная таблетка содержит камеру, беспроводной передатчик, модуль подсветки и аккумулятор. При прохождении желудочно-кишечного тракта камера делает два снимка в секунду. Врач может наблюдать за картинкой в режиме реального времени.

PillCam. Фото: myjewishlearning.com

BriefCam — система безопасности нового поколения

Израильская компания BriefCam разработала технологию Video Synopsis, позволяющую "конспектировать" многочасовые видеозаписи и выдавая только эпизоды, отвечающие заданным параметрам. С помощью этой технологии удалось задержать братьев Царнаевых, организовавших теракт на Бостонском марафоне и Андерса Брейвика, ответственного за самый крупный теракт в Европе.

Video Synopsis осуществляет анализ картинки, отдельную запись статических и движущихся объектов, компрессию записи, воспроизведение записей, сделанных в разное время, в одном кадре и, соответственно, просмотр больших видеофайлов за считанные минуты. Час видео в среднем соответствует минуте просмотра.

И так можно перечислять сотнями: USB-флешка, помидоры-черри, система "Железный купол", вода из воздуха и многое другое, что люди, живущие в маленькой стране и сражающиеся за ее выживание и процветание, создали, чтобы улучшить этот мир.