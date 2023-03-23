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Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

23 березня 2023 18:40
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)
Ізраїль передасть Україні ловці дронів
Ізраїль надішле Україні засіб боротьби з безпілотниками. Фото: rafael.co.il
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)

Ізраїльський уряд затвердив експортні ліцензії двом великим оборонним концернам "Ельбіт" та "Рафаель" на постачання в Україну антидронових систем. Ці фірми — одні з найбільших у світі виробників БпЛА та засобів протидії такій зброї.

Публічність

Чому про те, що ці ліцензії (а це цілком звичайна формальна процедура) затверджено, заявили публічно? Я багато разів писав, що Ізраїль допомагає Україні, зокрема й зброєю, але робить це таємно через треті країни. Ходила інформація про те, що антидронові системи вже постачалися для ЗСУ через Польщу шляхом реекспорту.

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Подібні ліцензії — річ обов'язкова. Будь-яка оборонна угода, не важливо, хто її здійснює — державна компанія чи приватна — має пройти погодження в Міністерстві оборони та отримати дозвіл від спеціальної комісії.

Таких угод Ізраїль укладає десятки на рік, але саме про ці оголосили гучно. Тому доречно припустити, що Ізраїль поступився сильному тиску Заходу вибрати вже нарешті бік у конфлікті і таким чином дає зрозуміти своїм партнерам у Європі та Вашингтоні, що вибір зроблено.

Як ловлять дрони

Існує кілька типів систем.

Перша — джемінг або "глушилка". Така установка в радіусі кількох десятків кілометрів (залежить від типу) буквально забиває частоти, де працюють радіоканали зв'язку дрону з оператором. Останній втрачає контроль, дрон стає некерованим і летить, доки не закінчиться запас палива або заряджання батареї. Або зависає до кінця енергоресурсу, після чого падає. Такі системи вважають відносно ефективними, але мають недоліки, тому що можуть ускладнити роботу і своєї електроніки. Цього уникають зміною частот.

Друга — куди більш просунута. Це і є так звані "ловці дронів". Виробляє їх серед іншого ізраїльська компанія D-Fend Solutions. Вона розробила систему EnforceAir, яку використала американська армія.

EnforceAir
EnforceAir. Фото: d-fendsolutions.com

Устаткування складається з радарної установки, яка виявляє безпілотні літальні апарати. Після чого в автономному або ручному режимі вона підбирає радіочастоти, на яких ними керують. Оператор може взяти повний контроль над чужим дроном і безпечно посадити його в потрібному місці або просто розбити землю або перешкоду. Розробники наголошують, що це абсолютно нова технологія, яка не глушить частоти, а бере над ними повний контроль.

Міністерство оборони США вже схвалило систему. Це сталося після офіційних випробувань на полігоні "Юма", проведених у квітні минулого року.

Випробування у бою

Найкращий спосіб перевірки зброї — це реальна війна. Реальнішу за ту, що зараз відбувається в Україні — не можна й уявити. В ізраїльському ВПК давно лунали незадоволені голоси — упускаємо такий ринок (вибачте за цинізм) і упускаємо можливість перевірити зброю в бою.

Іранці постачають свої "Шахеди", тестують їхні можливості та виявляють недоліки. А той факт, що Ізраїлю доведеться рано чи пізно мати справу з іранськими безпілотниками — жодного сумніву не викликає. Тому це теж можна вважати причиною того, що Єрусалим раптом різко пішов назустріч Києву.

Ржищев
Наслідки атаки дронів-камікадзе на Київщині 22 березня. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Наскільки ці системи будуть ефективними покаже їхнє реальне застосування — не в ідеальних умовах полігонів, а у справжній війні. Але в будь-якому разі, Ізраїль більше не ховається від допомоги Україні і цілком можливо, незабаром справа дійде і до летальних систем.

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