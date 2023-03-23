Израиль передаст Украине ловцы дронов

Израиль отправит Украине средство борьбы с беспилотниками. Фото: rafael.co.il

Израильское правительство утвердило экспортные лицензии двум крупным оборонным концернам "Эльбит" и "Рафаэль" на поставку в Украину антидроновых систем. Эти фирмы — одни из крупнейших в мире производителей БпЛА и средств противодействия такому оружию.

Публичность

Почему о том, что эти лицензии (а это вполне обычная формальная процедура) утверждены, заявили публично? Я много раз писал, что Израиль помогает Украине, в том числе и оружием, но делает это секретно, через третьи страны. Ходила информация о том, что антидроновые системы уже поставлялись для ВСУ через Польшу путем реэкспорта.

Подобные лицензии — вещь обязательная. Любая оборонная сделка, не важно кто ее осуществляет — государственная компания или частная — должна пройти согласование в Министерстве обороны и получить разрешение от специальной комиссии.

Таких сделок Израиль заключает десятки в год, но именно об этих объявили громогласно. Поэтому, уместно предположить, что Израиль уступил сильному давлению Запада выбрать уже наконец сторону в конфликте и таким образом дает понять своим партнерам в Европе и Вашингтоне, что выбор сделан.

Как ловят дроны

Есть несколько типов систем.

Первая — джемминг или "глушилка". Такая установка в радиусе нескольких десятков километров (зависит от типа) буквально забивает частоты, на которых работают радиоканалы связи дрона с оператором. Последний теряет контроль, дрон становится неуправляемым и летит, пока не кончится запас топлива или зарядка батареи. Или зависает до конца энергоресурса, после чего падает. Такие системы считают относительно эффективными, но имеют и недостатки, потому что могут осложнить работу и своей электроники. Этого избегают в помощью смены частот.

Вторая — куда более продвинутая. Это и есть, так называемые "ловцы дронов". Производит их, среди прочего, израильская компания D-Fend Solutions. Она разработала систему EnforceAir, которую приняла на вооружение американская армия.

EnforceAir. Фото: d-fendsolutions.com

Оборудование состоит из радарной установки, которая обнаруживает беспилотные летательные аппараты. После чего в автономном или ручном режиме она подбирает радиочастоты на которых ими управляют. Оператор может взять полный контроль над чужим дроном и безопасно посадить его в нужном месте или просто разбить о землю или препятствие. Разработчики подчеркивают, что это совершенно новая технология, которая не глушит частоты, а берет над ними полный контроль.

Министерство обороны США уже одобрило системы. Это произошло после официальных испытаний на полигоне "Юма", проведенных в апреле прошлого года.

Испытания в бою

Лучший способ проверки оружия — это реальная война. Реальнее той, что сейчас происходит в Украине — нельзя и представить. В израильском ВПК давно раздавались недовольные голоса — упускаем такой рынок (простите за цинизм) и упускаем возможность проверить оружие в бою.

Иранцы поставляют свои "Шахеды", тестируют их возможности и выявляют недостатки. А тот факт, что Израилю придется рано или поздно иметь дело с иранскими беспилотниками — ни у кого сомнения не вызывает. Поэтому, это тоже можно считать причиной того, что Иерусалим вдруг резко пошел навстречу Киеву.

Последствия атаки дронами-камикадзе в Киевской области 22 марта. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Насколько эти системы будут эффективными покажет их реальное применение — не в идеальных условиях полигонов, а в настоящей войне. Но в любом случае, Израиль больше не прячется от помощи Украине и вполне возможно, довольно скоро дело дойдет и до летальных систем.