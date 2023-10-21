Ізраїльтян закликали не подорожувати та покинути деякі країни — в чому причина

Ізраїльтяни в аеропорту. Фото ілюстративне: Reuters

Влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок у низку країн. Причина — суттєве зростаня антисемітських настроїв та загрозу насильства щодо євреїв.

Про це йдеться у заяві Ради національної безпеки при канцелярії прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю.

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Відтак, у відомстві відзначили, що у деяких арабських країнах та державах Близького Сходу зростає загроза нападів на громадян Ізраїлю.

"З огляду на війну, що триває, ми спостерігаємо значне зростання антиізраїльських протестів в останні кілька днів у країнах по всьому світу, і зокрема, в арабських країнах Близького Сходу. Риторика глобального джихаду стала радикальнішою, закликає завдати шкоди ізраїльтянам та євреям у всьому світі", — йдеться у заяві.

Які країни увійшли до списку

Так, до списку увійшли:

Єгипет,

Йорданія,

Марокко,

Туреччина,

Об'єднані Арабські Емірати,

Бахрейн,

Малайзія,

Бангладеш,

Індонезія,

Мальдіви.

Зазначається, що для Єгипту з Синайським півостровом та Йорданії встановили 4 рівень небезпеки. Це означає, що ізраїльтянам не варто відвідувати ці країни. Тим, хто вже там перебуває, рекомендується виїхати якнайшвидше.

Для Марокко встановили 3 рівень небезпеки. А на Мальдіви не рекомендують їхати без попередження про поїздку, у решту країн — навіть за наявності попередження.

Нагадаємо, евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені близько 400 євро.

Також ми писали, що інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.