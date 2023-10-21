Ізраїльтян закликали не подорожувати та покинути деякі країни — в чому причина
Влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок у низку країн. Причина — суттєве зростаня антисемітських настроїв та загрозу насильства щодо євреїв.
Про це йдеться у заяві Ради національної безпеки при канцелярії прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю.
У чому причина
Відтак, у відомстві відзначили, що у деяких арабських країнах та державах Близького Сходу зростає загроза нападів на громадян Ізраїлю.
"З огляду на війну, що триває, ми спостерігаємо значне зростання антиізраїльських протестів в останні кілька днів у країнах по всьому світу, і зокрема, в арабських країнах Близького Сходу. Риторика глобального джихаду стала радикальнішою, закликає завдати шкоди ізраїльтянам та євреям у всьому світі", — йдеться у заяві.
Які країни увійшли до списку
Так, до списку увійшли:
- Єгипет,
- Йорданія,
- Марокко,
- Туреччина,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Бахрейн,
- Малайзія,
- Бангладеш,
- Індонезія,
- Мальдіви.
Зазначається, що для Єгипту з Синайським півостровом та Йорданії встановили 4 рівень небезпеки. Це означає, що ізраїльтянам не варто відвідувати ці країни. Тим, хто вже там перебуває, рекомендується виїхати якнайшвидше.
Для Марокко встановили 3 рівень небезпеки. А на Мальдіви не рекомендують їхати без попередження про поїздку, у решту країн — навіть за наявності попередження.
Нагадаємо, евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені близько 400 євро.
Також ми писали, що інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.
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