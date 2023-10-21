Израильтян призвали не путешествовать и покинуть некоторые страны — в чем причина
Власти Израиля призвали своих граждан воздержаться от поездок в ряд стран. Причина — существенный рост антисемитских настроений и угроза насилия в отношении евреев.
Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.
В чем причина
В ведомстве отметили, что в некоторых арабских странах и государствах Ближнего Востока растет угроза нападений на граждан Израиля.
"Учитывая продолжающуюся войну, мы наблюдаем значительный рост антиизраильских протестов в последние несколько дней в странах по всему миру, и в частности, в арабских странах Ближнего Востока. Риторика глобального джихада стала более радикальной, призывает нанести вред израильтянам и евреям во всем мире", — говорится в заявлении.
Какие страны вошли в список
Да, в список вошли:
- Египет,
- Иордания,
- Марокко,
- Турция,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Бахрейн,
- Малайзия,
- Бангладеш,
- Индонезия,
- Мальдивские острова.
Отмечается, что для Египта с Синайским полуостровом и Иордании установили 4 уровень опасности. Это значит, что израильтянам не следует посещать эти страны. Тем, кто уже там находится, рекомендуется уехать как можно скорее.
Для Марокко установили 3 уровень опасности. А на Мальдивы не рекомендуют ехать без предупреждения о поездке, в остальные страны — даже при наличии предупреждения.
Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана около 400 евро.
Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердилась.
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