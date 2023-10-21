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Израильтян призвали не путешествовать и покинуть некоторые страны — в чем причина

21 октября 2023 18:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Израильтян призвали не путешествовать и покинуть некоторые страны — в чем причина
Израильтяне в аэропорту. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Власти Израиля призвали своих граждан воздержаться от поездок в ряд стран. Причина — существенный рост антисемитских настроений и угроза насилия в отношении евреев.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.

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В чем причина

В ведомстве отметили, что в некоторых арабских странах и государствах Ближнего Востока растет угроза нападений на граждан Израиля.

"Учитывая продолжающуюся войну, мы наблюдаем значительный рост антиизраильских протестов в последние несколько дней в странах по всему миру, и в частности, в арабских странах Ближнего Востока. Риторика глобального джихада стала более радикальной, призывает нанести вред израильтянам и евреям во всем мире", — говорится в заявлении.

Какие страны вошли в список

Да, в список вошли:

  • Египет,
  • Иордания,
  • Марокко,
  • Турция,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Бахрейн,
  • Малайзия,
  • Бангладеш,
  • Индонезия,
  • Мальдивские острова.

Отмечается, что для Египта с Синайским полуостровом и Иордании установили 4 уровень опасности. Это значит, что израильтянам не следует посещать эти страны. Тем, кто уже там находится, рекомендуется уехать как можно скорее.

Для Марокко установили 3 уровень опасности. А на Мальдивы не рекомендуют ехать без предупреждения о поездке, в остальные страны — даже при наличии предупреждения.

Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана около 400 евро.

Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердилась.

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