У Кадирова проблеми зі здоров'ям, до нього прилетів лікар з ОАЕ

Подейкують, чеченський царьок боїться, що його отруїли

Путінський поплічник Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на колишнього віце-прем’єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині живе в еміграції.

Видання зазначає, що за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, виглядає дуже одутлим, а на його відеороліках можна побачити, що йому важко відкривати заплилі очі.

За інформацією Закаєва, Кадиров не довіряє російським лікарям, тому до Грозного було викликано доктора Яссіна Ібрагіма Ель-Шахата, головного лікаря нефрологічного відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі. Саме через лікування очільник Чечні не зміг бути присутнім на виступі Путіна 21 лютого в Москві.

Те, що Кадиров час від часу виглядає енергійним і бадьорим, може пояснюватися прийомом стимуляторів. За чутками, у нього вже сформувалася залежність від фармакологічних препаратів.

Симптоми отруєння?

Інформацію про хворобу Кадирова підтвердив із посиланням на свої джерела російсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч Леонід Нєвзлін.

"Кадиров явно не довіряє російським лікарям. Має підстави. Мої джерела кажуть, що нирки — симптом отруєння і саме цього боїться Кадиров. Який надто багато нажив ворогів серед генералів, які мають доступ до розробок ГРУ", — написав Нєвзлін у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 2 березня Рамзан Кадиров запропонував розправитися з родинами "шайтанів", які нібито проникли в Брянську область.

Також у лютому цього року Кадиров нагородив сам себе званням героя Чечні та заявив, що планує створити власну приватну військову компанію.