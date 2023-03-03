У Кадирова проблеми зі здоров'ям, до нього прилетів лікар з ОАЕ

Кадиров серйозно хворий: до нього викликали лікаря з ОАЕ, — Bild
Путінський поплічник Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на колишнього віце-прем’єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині живе в еміграції.
Видання зазначає, що за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, виглядає дуже одутлим, а на його відеороліках можна побачити, що йому важко відкривати заплилі очі.
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За інформацією Закаєва, Кадиров не довіряє російським лікарям, тому до Грозного було викликано доктора Яссіна Ібрагіма Ель-Шахата, головного лікаря нефрологічного відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі. Саме через лікування очільник Чечні не зміг бути присутнім на виступі Путіна 21 лютого в Москві.
Те, що Кадиров час від часу виглядає енергійним і бадьорим, може пояснюватися прийомом стимуляторів. За чутками, у нього вже сформувалася залежність від фармакологічних препаратів.
Симптоми отруєння?
Інформацію про хворобу Кадирова підтвердив із посиланням на свої джерела російсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч Леонід Нєвзлін.
"Кадиров явно не довіряє російським лікарям. Має підстави. Мої джерела кажуть, що нирки — симптом отруєння і саме цього боїться Кадиров. Який надто багато нажив ворогів серед генералів, які мають доступ до розробок ГРУ", — написав Нєвзлін у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, 2 березня Рамзан Кадиров запропонував розправитися з родинами "шайтанів", які нібито проникли в Брянську область.
Також у лютому цього року Кадиров нагородив сам себе званням героя Чечні та заявив, що планує створити власну приватну військову компанію.