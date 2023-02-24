Зовсім як Брежнєв: Кадиров нагородив сам себе

Це звання чеченський посібник путіна винайшов у жовтні і досі нікого їм не нагороджував

Рамзан Кадиров нагородив себе званням героя Чеченської республіки.

Про це стало відомо від голови регіонального парламенту Чечні Магомеда Даудова, який привітав Кадирова з нагородженням у своєму телеграм-каналі.

За словами Даудова, звання героя Чеченської республіки передбачає "видатні заслуги" нагородженого, пов'язані з "вчиненням геройського подвигу", а також "самовідданість і мужність, виявлені у боротьбі з міжнародним тероризмом та екстремізмом".

Сам придумав — сам нагородив

Нагороду "Герой Чеченської республіки" Кадиров вирішив запровадити у жовтні 2022 року. Спочатку передбачалося, що це звання присвоюватимуть окупантам, які особливо "відзначилися" в Україні.

"Я відзначив успіхи наших бійців на передовій. Те, з якою мужністю та відвагою вони борються, викликає у нас лише захоплення та гордість. Раніше я давав доручення заснувати нагороду "Герой Чеченської Республіки", яка повною мірою оцінить подвиг наших хлопців", — написав він у своєму телеграм-каналі.

При цьому, згідно з положенням про звання "Герой Чеченської республіки", присвоювати його має голова Чечні, тобто сам Кадиров. Як повідомляє The Insider, раніше ця нагорода нікому не вручалася: таким чином Рамзан Кадиров першим отримав звання, вигадане ним самим.

Нагадаємо, раніше Кадиров заявив, що планує за прикладом Євгена Пригожина створити власну приватну військову компанію. Також він вимагав від російських губернаторів "не трубити" про втрати окупантів в Україні.

ФОТО: t.me/s/RKadyrov_95.