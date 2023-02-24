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Сам себя не похвалишь: Кадыров вручил себе звание героя Чечни

24 февраля 2023 18:57
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Совсем как Брежнев: Кадыров наградил сам себя
Это звание чеченский пособник путина изобрел в октябре и до сих пор никого им не награждал
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Рамзан Кадыров наградил сам себя званием героя Чеченской республики.

Об этом стало известно от главы регионального парламента Чечни Магомеда Даудова, который поздравил Кадырова с награждением в своем телеграм-канале.

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По словам Даудова, звание героя Чеченской республики предполагает "выдающиеся заслуги" награжденного, связанные  с "совершением геройского подвига", а также "самоотверженность и мужество, проявленные в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом".

Сам придумал — сам наградил

Награду "Герой Чеченской республики" Кадыров решил учредить в октябре 2022 года. Изначально предполагалось, что это звание будут присваивать оккупантам, особо "отличившимся" в Украине.

"Я отметил успехи наших бойцов на передовой. То, с каким мужеством и отвагой они сражаются, вызывает у нас лишь восхищение и гордость. Ранее я давал поручение учредить награду "Герой Чеченской Республики", которая в полной мере оценит подвиг наших ребят", — написал он в своем телеграм-канале.

При этом, согласно положению о звании "Герой Чеченской республики", присваивать его должен глава Чечни, то есть сам Кадыров. Как сообщает The Insider, ранее эта награда никому не вручалась: таким образом, Рамзан Кадыров первым получил звание, изобретенное им самим.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что планирует по примеру Евгения Пригожина создать собственную частную военную компанию. Также он потребовал от российских губернаторов "не трубить" о потерях оккупантов в Украине.

ФОТО: t.me/s/RKadyrov_95.

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